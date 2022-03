LIVE: Följ ”Let’s dance” minut för minut

Chatta med Aftonbladets Natalie Demirian

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Alldeles nyss

helskärm Kvällens alla dansare.

Tio par ska bli nio.

Vilket par tvingas lämna danstävlingen först av alla?

Aftonbladets nöjesreporter Natalie Demirian chattar under hela programmet – följ chatten här nedan.

helskärm ”Naket, sexigt och en total känsloorgasm”, så beskrev dr Mouna sin samba.

1. Markus Granseth & Cecilia Ehrling Danermark

Dans: Samba

Låt: Suave

Artist: Alvaro Estrella

2. Henrik Fexeus & Malin Watson

Dans: Cha cha

Låt: Señorita

Artist: Shawn Mendes och Camila Cabello

3. Lisa Ajax & Tobias Bader

Dans: Tango

Låt: Look What You’ve Done

Artist: Zara Larsson

4. Dr Mouna Esmaeilzadeh & Tobias Wallin

Dans: Samba

Låt: Don’t Call Me Up

Artist: Mabel

5. Marie Mandelmann & Jonathan Näslund

Dans: Paso Doble

Låt: I Gotta Feeling

Artist: Black Eyed Peas

6. Eric Saade & Katja Lujan Engelholm

Dans: Quick Step

Låt: I’m Still Standing

Artist: Elton John

7. Cecilia Von der Esch & Hugo Gustafsson

Dans: Cha cha

Låt: Higher Love

Artist: Kygo och Whitney Houston

8. Filip Dikmen & Linn Hegdal

Dans: Paso Doble

Låt: Counting Stars

Artist: OneRepublic

9. Mia Parnevik & Tobias Karlsson

Dans: Quick Step

Låt: Bootylicious

Artist: Destiny’s Child

10. Aron Anderson & Jasmin Takàcs

Dans: Tango

Låt: Titanium

Artist: David Guetta och Sia

