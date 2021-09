Juryns ordförande i Venedig: ”Räknar med att vi fajtas in i det sista”

helskärm Juryordförande för filmfestivalen i Venedig Jong Boon-ho.

VENEDIG. Med de senaste två årens Oscarsvinnande regissörer – Jong Boon-ho, ordförande, och Chloé Zhao – kan man knappast klaga på kvaliteten hos juryn som ska ska dela ut Guldlejonet vid årets filmfestival.

– Jag förväntar mig en explosion av bra filmer, säger Bong Joon-ho.

Under senare år har Venedigfestivalen ofta varit vägledande när det gäller att ha världspremiär på filmer som sedan blivit stora publikfavoriter och/eller Oscarsvinnare. ”The Danish girl” gav Alicia Vikander en Oscar och internationell karriär. ”Jackie”, ”La la land”, ”The shape of water”, ”Three billboards outside Ebbing, Missouri”, ”Roma”, ”The favourite”, ”Joker”, ”Marriage story” och ”En officer och en spion” är några exempel.

Fjolårets Guldlejonvinnare ”Nomadland” vann tre Oscars, men hade oturen att ha premiär under pandemin och dessutom visades den på streamingtjänsten Disney+. Så hur stor den blivit publikmässigt ett normalt år är omöjligt att ens gissa.

Den filmens regissör Chloé Zhao sitter i årets jury.

Cannes-festivalen bröt in med sin Guldpalmsvinnare ”Parasit” 2019, som sedan skrev historia när den vann fyra tunga Oscars, som första icke-engelskspråkiga film. Dess regissör Bong Joon-ho är nu ordförande för årets jury.

Deras närvaro är också en markering för att Asien verkligen är en filmkontinent att räkna med. Jong Boon-ho är sydkorean, fortfarande bosatt där. Chloé Zhao är kines, men bosatt och verksam i USA. Hon har snart premiär på sin Marvel-äventyrsfilm ”Eternals”.

helskärm Benedict Cumberbatch i ”The power of the dog”.

helskärm Oscar Isaac i ”The card counter”.

Något bråk som när juryn presenterades för två år sedan verkar inte aktuellt i år.

Då var juryns ordförande, argentiska regissören Lucrecia Martel, upprörd över att Roman Polanski-filmen ”En officer och en spion” hade bjudits in till tävlingen. Hon menade att man inte kan skilja mellan en person och hans verk. Hon tyckte inte att Polanski kunde förlåtas för att han flydde från en våldtäktsdom i USA 1977. Hon nobbade galamiddagen för den filmen.

Fast sedan delade juryn ut andra pris, Juryns stora pris, till Polanski-filmen.

På onsdagens presskonferens med juryn förklarade Bong Joon-ho att det mycket väl kan bli bråk inom juryn om hur prisernas fördelas. Och någon speciell metod för hur juryn ska arbeta, hade han inte.

– Alla kommer att ha olika åsikter, det får vi respektera. Jag räknar med att i kommer att fightas in i det allra sista om vilka filmer som ska få vilka priser.

Övriga jurymedlemmar är skådespelerskorna Virginie Efira (Belgien) och Cynthia Erivo (England), producenten Sarah Gadon (Kanada) och regissören Alexander Nanau (Rumänien). Totalt har de 21 tävlingsfilmer att titta på.

Avslutningsvis säger Bong Joon-ho att han älskar att vara juryordförande just här.

– Jag har alltid älskat allt med Italien. Jag hade med en sång av schlagersångaren Gianni Morandi i ”Parasit”. Och så många bra filmer det har gjorts, säger han, räknar upp massor av regissörer, tittar på festivalchefen Alberto Barbera och säger:

– Och du ser ut som Fellini! Åtminstone i profil, lite grann…

helskärm ”The hand of God”.

