Paul McCartney turnerar igen – inför sin 80-årsdag

Publicerad: I dag 10.24 Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Paul McCartney gör 14 konserter i USA i vår. Två dagar efter turnéns slut fyller han 80 år.

Paul McCartney ger sig ut på turné igen. Med start i Spokane, Washington, i april ger han 14 konserter i USA fram till den 16 juni.

Två dagar senare fyller han 80 år.

”I slutet av förra turnén sade jag 'vi ses nästa gång'. Jag sade att jag skulle komma tillbaka till er. Och nu gör jag det” skriver han i ett pressmeddelande, uppger Pichfork.

Turnén har titeln ” Paul McCartney got back” och blir hans första sedan 2019. Under pandemin har han i stället släppt två album, ”McCartney III” samt remixen ”McCartney III Imagined” där hans låtar görs av en lång rad andra artister. I höstas kom dessutom Peter Jacksons uppmärksammade dokumentär om inspelningen av Beatles sista studioalbum, ”Let it be”.

Publisert: Publicerad: 19 februari 2022 kl. 10.24

LÄS VIDARE