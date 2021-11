Renate Reinsve spydde – efter alla hyllningar

Norska stjärnan i ”Världens värsta människa” vann pris i Cannes

Hon hade tänkt sluta som skådespelare och bli snickare.

Då fick Renate Reinsve, 33, huvudrollen i Joachim Triers ”Världens värsta människa”. Succé på filmfestivalen i Cannes i somras, där hon vann skådespelarpriset.

– Men morgonen efter världspremiären spydde jag faktiskt, jag var helt slut på grund av all uppståndelse, säger hon.

Ni kanske såg Renate Reinsve i SVT:s ”Skavlan” i fredags. Då skojade hon om att alla hennes expojkvänner kanske var nöjda med att hon hade fått huvudrollen i en film med just titeln ”Världens värsta människa”. Berättade om hur hon hade blivit gravid och fått barn med en man hon bara hade känt i två månader. Och förklarade att många dörrar öppnats sedan hon vunnit det prestigefulla skådespelarpriset i Cannes i somras.

När vi sågs där var hon mer allmänt omtumlad. Det var dagen efter världspremiären. Nästan alla hyllade filmen och speciellt hennes insats.

– Det låter knäppt, jag vet det, men i morse rusade jag ut på toaletten och spydde rakt ut. All uppståndelse, allt beröm, de hyllande recensionerna… det hade bara blivit för mycket av allting.

Ville bli snickare

Några dagar senare stod hon på scenen och tog emot skådespelarpriset, trots stenhård konkurrens.

Hon älskar att spela snart 30-åriga Julie, som dras mellan flera män och inte har någon längtan efter att bilda familj i den norska romantiska komedin.

– Hon letar efter sin identitet. Är frisinnad och sexuellt aggressiv. Jag är själv väldigt spontan och känner mig nära henne.

Renate filmdebuterade för tio år sedan i en pytteliten roll i Joachim Triers ”Oslo, 31 augusti”. En enda replik. Regissören gillade henne och skrev faktiskt nya filmen med henne i åtanke. Vad han inte då visste, var att hon hade funderat på att sluta skådespela och i stället bli snickare.

– Jag var frustrerad över situationen i norsk film och tv. Allt är så stressigt och manusen är inte färdiga när inspelningarna drar igång. Jag hade renoverat ett hus på landet jag hade köpt och tänkte man kunde väl bli snickare, kanske.

Dessutom blev hon högst oväntad gravid. Men pandemin gjorde att inspelningen sköts upp, så hon hann föda barnet.

”Manlig fantasi om en kvinna”

Hon berättar om när hon fick manuset, skrivet av Joachim Trier och Eskil Vogt. Två medelålders män.

– Joachim var väldigt nervös när jag läste manuset första gången. Rädd så att de inte hade skapat någon slags manlig fantasi om en kvinna. Sedan har vi haft bra diskussioner om allting i filmen, från dialog- till sexscener.

Redan i Cannes började det pratas om vilka internationella storheter som kan tänkas höra av sig till henne. Och hon tillät sig att drömma.

– David Lynch, Lars von Trier, Paul Thomas Anderson och han vad han nu heter som gjorde ”Call me by your name” (Luca Guadagnino) får gärna ringa.

Pappan till barnet tog det slut med.

– Men jag älskar att vara mamma. Fast en del kvinnor går helt upp i det. Det blir aldrig hela min identitet, jag tror det även för barnet är viktigt att föräldrarna blir tillfredsställda med sina liv.

Namn: Renate Reinsve.

Ålder: 33.

Bor: Oslo.

Familj: Ett barn, pojkvän.

Karriär: Ett 20-tal film- och tv-roller. Genombrott när hon vann skådespelarpriset i Cannes i somras.

Aktuell: På bio i ”Världens värsta människa”.

