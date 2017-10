Polisen öppnar gammal Weinstein-utredning från 2004

Sexskandalen växer.

Nu öppnar New York-polisen en gammal utredning mot Harvey Weinstein, skriver AFP.

Anklagelserna om tidigare sexövergrepp har haglat mot filmmogulen Harvey Weinstein den senaste veckan.

Under eftermiddagen meddelade polisen i New York, via AFP, att de återupptar en tidigare utredning mot honom från 2004.

I en stor granskning av tidningen New Yorker berättar bland andra Lucia Evans om ett tillfälle där hon menar att Weinstein tvingade henne att utföra oralsex på honom, flera liknande historier har kommit från andra kvinnor i Hollywood.

Under gårdagen berättade Wiensteins dotter att han mår så dåligt att han hotat med att ta sitt liv. Han gjorde i går en scen då han pekade finger åt paparazzifotografer innan han därpå åkte till rehab i Arizona.

