Värmen till uträknade college-elever slår allt

1. ”Hustle” (låt, Sons Of Kemet feat. Kojey Radical)

Årets låt hittills? I så fall i skarp konkurrens med tvåan och trean på den här listan. Shabaka Hutchings, jazzkollektivets sensei, framstår alltmer som musikens framtid år 2021.

2. ”White dress” (låt, Lana Del Rey)

Jag vet knappt hur resten av senaste albumet ”Chemtrails over the country club” låter. Jag kommer inte förbi det inledande spåret. Det kan vara det vackraste Lana Del Rey har gjort sedan ”Paradise”-versionen av debutskivan ”Born to die”.

3. ”Call me a fool” (låt, Valerie June feat. Carla Thomas)

Soul är musikens syre. Och utan syre överlever ingen.