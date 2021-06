Avslöjar: Benjamin Ingrosso tar över SVT:s ”Allsångsscenen är din”

Får en extra timme efter ”Allsång på Skansen”

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Succéerna avlöser varandra för Benjamin Ingrosso.

Nu kan Aftonbladet berätta att 23-åringen har fått ett sommarjobb som heter duga.

Enligt uppgifter ska han ta över SVT:s ”Allsångsscenen är din”.

Under tisdagen ska SVT presentera årets artister i ”Allsång på Skansen”. Varje år får dessutom en artist äran att få ta över Sollidens scen under en timme under vinjetten ”Allsångsscenen är din”.

Artister som tidigare har fått chansen att framträda är bland andra Miriam Bryant, Håkan Hellström, Lisa Nilsson, Lena Philipsson och Tomas Ledin.

Enligt Aftonbladets källor så är det succéartisten Benjamin Ingrosso, 23, som i år ska få förfoga över en hel timme alldeles själv efter ordinarie sändningstid.

Enligt uppgift så ska konserten äga rum i slutet av augusti, med andra ord ganska sent på säsongen. Aftonbladet har även fått uppgifter om att Benjamin Ingrosso ska framföra en eller flera duetter med kända artister.

helskärm Benjamin Ingrosso. Visa mer Foto: LOTTE FERNVALL

helskärm Håkan Hellström är en av de artister som fått en egen timme på allsångsscenen. Visa mer Foto: PATRIK ÖSTERBERG / ALL OVER PRESS

Succé i ”Så mycket bättre”

Det senaste året har varit en ren Eriksgata för Pernilla Wahlgrens son. Han gjorde succé under förra säsongen av ”Så mycket bättre” där han bland annat sjöng ”Långsamt farväl” av Lisa Nilsson och Tommy Körbergs ”Judy min vän”.

I början av året framförde Benjamin Ingrosso låten ”Flickan på min gata” på ”Tillsammans mot cancer”-galan som blev en stor framgång och i april släppte Benjamin Ingrosso sin skiva ”En gång i tiden (del 2)” som innehåller hitlåtarna ”Allt det vackra” och ”Det stora röda huset”.

Som grädde på moset är Benjamin Ingrosso först ut i säsongens ”Sommar i P1” den 26 juni på midsommardagen.

– Jag tänkte att jag kanske är lite för ung för att ha nånting att berätta vid 23 års ålder, men så tänkte jag ändå att visst, jag är 23, men jag har hållit på sen jag var sju åtta år så jag tror ändå att jag har lite saker att berätta som kan vara intressant, sa han till Aftonbladet förra veckan.

helskärm Pernilla Wahlgren och Benjamin Ingrosso uppträdde på SVT:s ”Allsång på Skansen” 2007. Visa mer Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT / TT NYHETSBYRÅN

SVT: Inga kommentarer

Per Rådelius är exekutiv producent för ”Allsång på Skansen”.

– Jag har inga kommentarer, men hoppas att ni tittar på vår presentation på SVT Play imorgon klockan 11 (idag, reds anm) för att se vilka artister som besöker Sanna Nielsen på Sollidenscenen i sommar.

Aftonbladet har också varit i kontakt med Therese Hädinggård, promotion manager för Benjamin Ingrosso.

”Har inga kommentarer på det. Presskonferens imorgon”, skriver hon följt av en tummen upp i ett sms.

helskärm Visa mer Foto: NILS PETTER NILSSON

Fakta Allsångsscenen är din 2012 – Tomas Ledin

2013 – Håkan Hellström

2014 – Laleh

2015 – Alcazar

2016 – Orup

2017 – Lisa Nilsson

2018 – Bo Kaspers Orkester

2019 – Miriam Bryant

2020 – Lena Philipsson Läs mer

Publisert: Publicerad: 15 juni 2021 kl. 08.07