”Ex on the beach”-paret har gjort slut

Kärleken är över för Antonija Mandir och Jack Daniel Stengel-Dahl

Av: Rosanna Berg

Publicerad: 13 oktober 2020 kl. 23.04

Foto: OLA AXMAN Antonija Mandir och Jack Daniel Stengel-Dahl på Rockbjörnen 2019.

Antonija Mandir och Jack Daniel Stengel-Dahl träffades 2017 under inspelningen av ”Ex on the beach”.

Men nu meddelar de att de gått skilda vägar.

”Det var ett beslut jag var tvungen att ta”, skriver Antonija Mandir på Instagram.

Youtubern Antonija Mandir, 24, och Jack Daniel Stengel-Dahl, 24, träffades för tre år sedan under inspelningen av ”Ex on the beach” och föll för varandra ganska direkt. Men nu meddelar de på Instagram att de gått skilda vägar.

”Ibland blir det inte som man tänkt sig. Jag och Jack har gjort slut. Det har inte varit lätt att komma fram till detta beslut, men det var ett beslut jag var tvungen att ta. Jag kommer behöva tid att läka och hoppas att ni respekterar det genom att inte ställa några frågor”, skriver Antonija Mandir intill en svartvit bild på dem tillsammans.

Vänner, följare och andra youtubers som Joakim och Jonna Lundell, Anna Pankova och Therese Lindgren har skickat hjärtan i kommentarsfältet.

”Inte haft det så bra”

Även Jack Daniel Stengel-Dahl har delat ett inlägg på Instagram.

”Tror att dom flesta redan förstod att vi inte haft det så bra senaste tiden och vi försökte få allting att funka men ibland så måste man förstå att det bästa man kan göra är att gå vidare. Jag önskar Antonija allt livet har att ge och vet att hon kommer göra någon till världens lyckligaste person en vacker dag men för oss så är det slut här”, skriver han.

Även hans kommentarsfält är fyllt av hjärtan.

”Det ordnar sig Jack” skriver artisten Victor Leksell.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 13 oktober 2020 kl. 23.04

LÄS VIDARE