Svenne Hedlunds Cadillac till salu – så mycket kostar den

”Betydde oerhört mycket för honom”

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

helskärm Svenne Hedlund tillsammans med sin Cadillac 2018 utanför Kulturhuset i Sävsjö.

Sugen på Svenne Hedlunds älskade Cadillac?

Nu är legendens bil till salu för utgångspriset 60 000 kronor.

– Bilen betydde oerhört mycket för Svenne, den var hans ögonsten, säger tidigare svärsonen Per Lönnborg till Aftonbladet.

I helgen lades en Cadillac De Ville ut på säljsajten Blocket hemmahörande i Sävsjö i Småland. Utgångspriset är 60 000 kronor.

Egentligen inget uppseendeväckande om det inte hade varit för att bilen har tillhört legenden Svenne Hedlund som gick bort i sviterna av covid-19 i december förra året.

Svenne Hedlund blev firad popstjärna på 60-talet när han var med i ikoniska bandet Hep Stars tillsammans med bland andra Benny Andersson. En av bandets absolut största hits var just ”Cadillac” som blev bandets och Svenne Hedlunds signaturmelodi, en låt han sjöng fram till sin död i bland annat nostalgishowen ”Hits of the 60´s”.

– Bilen betydde oerhört mycket för Svenne, den var hans ögonsten. Han vårdade den väldigt väl och han körde den hela tiden, berättar rockikonens tidigare svärson Per Lönnborg som är den som säljer bilen.

helskärm Bild ur Blocketannonsen.

Svennes vän intresserad

Förutom bilens proveniens så får man en silverlackerad bil som har en bensindriven V8-motor under huven. Den har gått strax över 18 500 mil och är av årsmodell 2004. Den har 279 hästkrafter och växellådan är automat. Bilen ska besiktigas senast sista april i år.

Per Lönnborg förklarar att det har ringt folk som är intresserade, bland annat Svenne Hedlunds mångårige vän Sören.

– Sören är en gammal god vän till Svenne och han är väldigt intresserad. Vi kan inte behålla bilen själva, jag och min exfru Sabina som är Svennes dotter och våra barn har sammanlagt sex jänkare. Svennes bil är dessutom lite för ny, vi gillar äldre bilar.

helskärm Bild ur Blocketannonsen.

Importerad från Japan

Svenne Hedlunds Cadillac är importerad från Japan 2014. Det på grund av att de inte får vara äldre än tio år där. I den vevan sålde han sin gamla Cadillac som var identisk med den han köpte.

– Jag har redan köpt ersättaren, det blev återigen en silverfärgad De Ville men av årsmodellen 2004. Det är sobert med silver tycker jag, dessutom visar det inte skiten när vädret är som det är, förklarade Svenne Hedlund i Kvällsposten 2014 när han sålde sin gamla Cadillac och köpte denna.

Efter köpet har den enligt Per Lönnborg skötts exemplariskt.

– Den är i jättefint skick. Han råkade ut för ett missöde för ett par år sedan då han fick byta växellåda. Den ska besiktigas i april, men det blir inga problem.

När Svenne Hedlund sålde sin gamla bil hade han signerat den och det kom även med en signerad skiva. Får man något extra om man köper den här bilen?

– Det är möjligt. Vi har så otroligt många saker, vi håller på och går igenom hans saker just nu. Bouppteckningen är inte klar, men det finns så många guldskivor och scenkläder, jag tror det är minst 20 guldskivor. Vi ska bevara dem på något sätt.