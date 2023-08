Varför pratar du om hästar i radio, Babben Larsson?

Ålder: 66.

Bor: Stockholm

Yrke: Komiker, skådespelare, sångare

Tidigare medverkan i Sommar: 1990, 1992, 2005, 2011.

check Snabbguide:

Skrytkvot:

Skvallervärde:

Känslostyrka:

Humornivå:

Åh-fan-faktor:

check Första meningen:

”Hörni, nu kan det berättas, doktorn tog min oskuld och sedan dess var inget sig likt.”

check Sista meningen:

”Träffar du Harry får du hälsa från mig”.

check 3 typiska låtval

Desperado - The Eagles

Moves Like Jagger - Maroon 5 och Christina Aguilera

Me This Way – Thelma Houston