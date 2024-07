Diamantbeprydd klassiker säljs för 16 miljoner

Över 1 000 diamanter på nästan 30 carat

Publicerad 2024-04-07

Ett unikt diamantprytt exemplar av Truman Capotes kortroman ”Frukost på Tiffany's” är till salu för 1,5 miljoner dollar, motsvarande 16 miljoner kronor, på en bokmässa i New York.

Över 1 000 diamanter på nästan 30 carat pryder omslaget.

De har lagts ut på ett sätt som liknar en del av Manhattans gatunät – mer specifikt korsningen femte avenyn och 57:e gatan, där det berömda lyxvaruhuset ligger.

Tiffany's markeras på omslaget med en safir.

Det är brittiska bokbindaren Kate Holland som har designat omslaget, uppbackad av bokhandeln Lux Mentis och juvelhandeln Bentley and Skinner.

”Frukost på Tiffany's” släpptes 1958 och blev en stor framgång för Capote.

Tre år senare filmatiserades den med Audrey Hepburn i rollen som den glamorösa partytjejen Holly Golightly.

I år är det 100 år sedan Truman Capote föddes.

Han dog 1984. Tidigare i år släpptes tv-serien ”Feud: Capote vs the Swans” på HBO Max, som handlar om hur New York-societeten vände sig mot den skvallersjuke författaren.