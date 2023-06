Bara clowner garvar åt Coldplays träd

1. ”Oppenheimer” (kommande film)

Man kan alltid låtsas som om det finns nåt annat att se fram emot på bio i sommar än Christopher Nolans senaste magnum opus.

2. ”Weatherwanes” (album, Jason Isbell And The 400 Unit)

Vissa åldras som avokado, andra åldras som Jason Isbell.

3. Naomi Klein (aktivist och författare)

Den som vill komma närmare bränderna i Kanada kan med fördel läsa Kleins skrämmande essä på sajten Intercept om förra gången som solen i hennes hemland försvann bakom rökmolnen: ”In a summer of wildfires and hurricanes, my son asks ’Why is everything going wrong?’”