Ilska mot Taylor Swift: ”Ignorerade Céline Dion”

Tog emot pris från sångerskan

Publicerad 2024-02-05

Världsstjärnan Taylor Swift får kritik efter Grammygalan.

Tittare anser att hon totalignorerade Céline Dion på scenen.

”Det här är så pinsamt” skriver en person på X.

Grammygalan avslutades på ett storslaget sätt när Céline Dion, 55, plötsligt dök upp på scenen.

Stjärnan, som hållt sig borta från rampljuset på grund av sin neurologiska sjukdom stiff person syndrome, fick stående ovationer när hon skulle presentera vinnaren av ”Årets album”. Men när Dion avslöjade att Taylor Swift, 34, tagit hem priset slutade det i kritikstorm.

Céline Dion i bakgrunden.

Upprörda tittare anser att Swift ignorerade ”My heart will go on”-artisten under sitt tacktal.

”Taylor Swift tog precis hem ’Årets album’ från Céline Dion utan att blinka eller erkänna att en legendarisk artist överlämnade priset till henne. Det här är så pinsamt”, skriver en person på X till en video där trofén överlämnas.

”Taylor Swift kommer aldrig någonsin att glömma att hon ignorerade Céline Dion på Grammy”, skrev en annan person.

Taylor Swift

”Brottsligt”

Swift, som vunnit ”Årets album” på Grammy-galan tre gånger tidigare, får mycket kritik.

En tredje person på X beskrev Taylors beteende under tacktalet som ”brottsligt”.

”Att Taylor Swift ignorerar Céline Dion är inte lagligt. Hon kan inte bara krama henne och ta trofén. Vad händer?”.

Taylor Swift får "Årets album"

Stjärnornas möte på Grammy-galan

När Céline Dion uppträdde på scenen innan hon överlämnade trofén, sågs Swift dansa och sjunga med till Dions låt ”That's the way it is”, rapporterar Today Show.

Men stämningen mellan stjärnorna verkade trots allt vara god. Efter att Taylor Swift tagit emot priset ”Årets album” träffades hon och Dion bakom scenen och fångades på bild när de omfamnade varandra.