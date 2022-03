Let’s dance-premiären 2022: Alla kändisar och danser

Publicerad: Alldeles nyss

helskärm David Lindgren och Petra Mede leder 17:e säsongen av ”Let’s dance”

Lördag den 19 mars är det premiär för ”Let’s dance” 2022.

Ingen åker ut första veckan, men poängen de samlar in får betydelse nästa helg.

Här är kvällens par – och danserna de ska tävla med.

”Let’s dance” leds även detta år av David Lindgren, 39, och Petra Mede, 52, som nyligen avslöjade att hon är gravid med sitt andra barn.

helskärm Tobias Bader och Lisa Ajax.

1. Lisa Ajax & Tobias Bader

Dans: Cha Cha

Låt: Lose my mind

Artist: Myra Granberg

helskärm Jonathan Näslund och Marie Mandelmann.

2. Marie Mandelmann & Jonathan Näslund

Dans: American smooth

Låt: Come fly with me

Artist: Michael Bublé

helskärm Cecilia Ehrling Danermark och Markus Granseth

3. Markus Granseth & Cecilia Ehrling Danermark

Dans: Quickstep

Låt: Walking on sunshine

Artist: Katrina and the Waves

helskärm Tobias Wallin och Mouna Esmaeilzadeh.

4. Dr Mouna Esmaeilzadeh & Tobias Wallin

Dans: Quickstep

Låt: Candyman

Artist: Christina Aguilera

helskärm Aron Anderson och Jasmine Takács.

5. Aron Anderson & Jasmin Takàcs

Dans: Cha Cha

Låt: Shivers

Artist: Ed Sheeran

helskärm Mia Parnevik och Tobias Karlsson

6. Mia Parnevik & Tobias Karlsson

Dans: Samba

Låt: The Rhythm of the night

Artist: DeBarge

helskärm Filip Dikmen och Linn Hegdal.

7. Filip Dikmen & Linn Hegdal

Dans: American smooth

Låt: Save your tears

Artist: Ariana Grande

helskärm Hugo Gustafsson och Cecilia von der Esch

8. Cecilia Von der Esch & Hugo Gustafsson

Dans: Tango

Låt: Nån annan nu

Artist: Molly Sandén

helskärm Malin Watson och Henrik Fexeus.

9. Henrik Fexeus & Malin Watson

Dans: Tango

Låt: A sky full of tears

Artist: Coldplay

helskärm Katja Luján Engelholm och Eric Saade.

10. Eric Saade & Katja Lujan Engelholm

Dans: Samba

Låt: Get Lucky

Artist: Daft Punk

”Let’s dance” har premiär den 19 mars och sänds på lördagar klockan 20.00 på TV4 och TV4 Play.

helskärm Bakre raden; dansaren Tobias Wallin, läkaren Mouna Esmaeilzadeh, dansare Malin Watson, författaren Henrik Fexeus. Främre raden; Skådespelaren Cecilia von der Esch, dansaren Hugo Gustafsson, dansaren Linn Hegdal, äventyraren Aron Andersson, komikern Filip Dikmen, dansaren Jasmine Takacs, artisten Eric Saade, dansaren Katja Lujan Engelholm, tv-personligheten Mia Parnevik, dansaren Tobias Karlsson, dansaren Cecilia Ehrling, programledaren Markus Granseth, artisten Lisa Ajax, lantbrukaren Marie Mandelmann, dansaren Jonathan Näslund.

