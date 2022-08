Carl Hedins ”Sommar” är fullt av mörker och djur

Namn: Carl Hedin

Ålder: 31.

Bor: Särö utanför Göteborg.

Yrke: Dressyrryttare, influencer.

Tidigare medverkan i ”Sommar”: Debutant.

check Snabbguide

Skrytkvot

Skvallervärde

Känslostyrka

Humornivå

Åh fan-faktor

check Första meningen

”Vattenspridarna tickar stillsamt när solen sänker sig över de internationella tävlingsbanorna i norska Kristiansand.”

check Sista meningen

”Och tänk vilken tur att jag fick låna med mig honom på mina äventyr genom livet en liten stund till.”