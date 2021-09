Därifrån sänds årets Musikhjälpen

Musikhjälpen har sänts sedan 2008. I år monteras buren upp på Gamla torget i Norrköping. Pressbild. 1 av 2 Foto: Martin Bohm

Förra året skulle Musikhjälpen ha sänts från centrala Norrköping, men planerna ändrades på grund av pandemiläget. I år får staden revansch. Mellan den 13 och 19 december står Musikhjälpens bur på Gamla torget i Norrköping.

Exakt hur upplägget kommer att se ut beror på pandemins utveckling under hösten.

”Vi kommer att hitta lösningar för ett bra Musikhjälpen i år också och ser fram emot att äntligen komma ut till ett torg igen”, säger Karl-Johan Paulsson, projektledare på SVT och ansvarig för säkerheten på plats, i ett pressmeddelande.

Musikhjälpen är ett radio- och tv-evenemang som har sänts en vecka per år sedan 2008, med syfte att samla in pengar till mänskliga katastrofer. Under veckan direktsänds Musikhjälpen dygnet runt på P3 och SVT Play .

Förra årets programledare var Felix Sandman, Brita Zackari och Farah Abadi. Vilka som kommer att leda årets Musikhjälpen är ännu inte klart.

