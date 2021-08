”Vi eller aldrig”-Chris kritiserar SVT: ”Helt exkluderade”

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 50 min sedan

helskärm Chris i ”Vi eller aldrig”.

I ”Vi eller aldrig” tog Chris upp de svårigheter hbtq-par kan uppleva när det gäller barnfrågan.

Den diskussionen klippte SVT sedan bort.

– Att exkludera flera målgrupper genom att enbart klippa med längtan efter att skaffa barn och inte problematiken kring det gör mig förvirrad, säger Chris.

I ”Vi eller aldrig” på SVT testar olika par sin relation. Genom övningar, parterapi och sexterapi ska de ta reda på om det är dags att göra slut eller om de kan se en framtid tillsammans.

Chris och Jonas

Ett av paren är Chris och Jonas. Nu riktar Chris kritik mot SVT efter att han och pojkvännen nästan helt klipptes bort från en övning. Paren fick i uppgift att ta hand om varsin ballong som skulle symbolisera ett barn. Enligt Chris ska en diskussion ha uppstått på plats under inspelningarna.

– Det är inte självklart för hbtq-personer att skaffa barn. Heller inte för infertila eller sterila män och kvinnor. Detta gör gruppövningen i avsnitt 5 problematisk. Jag och Jonas, som enda hbtq-paret i huset är helt bortklippta ur den diskussionen och SVT väljer istället att visa den hetero-normen som finns i samhället idag och där det är en självklarhet att skaffa barn. Diskussionen är så mycket större än så, säger han.

helskärm Jonas och Chris.

Klipptes bort

De fick aldrig möjlighet att prata med någon ur produktionen om problematiken de upplevde kring övningen. I stället spelade Chris in en intervju på plats där han tog upp ämnet. Inget av det han hade tagit upp kom sedan med i programmet.

– Att exkludera flera målgrupper genom att enbart klippa med längtan efter att skaffa barn och inte problematiken kring det gör mig förvirrad. Hur ska andra hbtq-par känna när de blir helt exkluderade från ett program där det faktiskt är ett hbtq-par som deltar? säger Chris.

helskärm Matteo och Felicia med deras ballong i ”Vi eller aldrig”

Känner sig exkluderad

Han förstår syftet med utmaningen – att ha en uppgift man ska klara av tillsammans med sin partner. Chris förstår även att allt som spelas in inte kan komma med i programmet, men är fundersam över hur SVT prioriterar vad som får vara med och inte.

– En uppgift behöver absolut inte vara för alla. Det har vi sett i programmet. Jag tycker dock att det är viktigt att skildra flera sidor då det finns två sidor av ett mynt, säger Chris.

Då han arbetar mycket med hbtq-frågor är det extra viktigt för honom att nu ifrågasätta SVT:s beslut.

– Det gör mig också förvånad när SVT arbetar med att inkludera men i det här fallet känner jag mig exkluderad i frågan när jag gjorde det tydligt på Malta att den här frågan är så mycket större än att bara skildra heteronormen, säger Chris.

SVT: ”Kan förstå reaktionen”

Siri Bergerud, projektledare för ”Vi eller aldrig”, menar att det var ett medvetet beslut att inte visa Chris och Jonas i just den övningen.

”För oss är det snarare en fråga om att klippa in än att klippa bort. Programmet handlar ju om att hjälpa paren besluta om det är ’Vi eller aldrig’. Under gruppövningen har vi klippt in de par som gjorde störst framsteg kring den frågan. Chris och Jonas gjorde större framsteg och fick ett genombrott i sin kommunikation under terapin, så då valde vi att klippa in det”, skriver hon i ett mejl via SVT:s pressavdelning.

Varför valde man att inte ta med något av Chris tankar kring barn och hbtq-par?

”Premissen är som sagt att hjälpa paren besluta om det är ’Vi eller aldrig’. När vi har klippt har vi valt berättelser utifrån den frågan – vi fokuserar alltså helt på deltagarnas relationer. Jag förstår att man som deltagare kan fråga sig varför något man tyckte var viktigt inte kom med. Men vi tycker det är viktigt att de medverkande kan lyfta samhällsfrågor som de brinner för i andra forum, och stöttar dom i det”.

Publisert: Publicerad: 12 augusti 2021 kl. 16.11

