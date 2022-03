Mejla Magnus Sundholm

Oscarsgalan brottas med hur den ska vara relevant

Magnus Sundholm om en gala i kris

Publicerad: Mindre än 30 min sedan

HOLLYWOOD. Först hävdas det att hela galan måste göras om från grunden.

När beslutet väl tas sker går finsmakarna i taket.

Att arrangera Oscarsgalan är världens mest otacksamma jobb.

Ur svensk synvinkel är det förstås inte roligt. Bästa makeup – där vi har två nomineringar – försvinner tillsammans med sju andra ”smalare” kategorier ur sändningen den 27 mars.

Priserna i de klasserna kommer i stället att delas ut i en ceremoni innan den årliga galan drar i gång i tv.

Det här – tillsammans med beslutet att låta twittrare rösta fram sin favoritfilm – är Oscarsakademins försök att vända de senaste årens tittarras.

I fjol följdes galan av färre än tio miljoner tittare. Det var den sämsta siffran i modern tid. Förståsigpåare listar en rad orsaker till den dystra trenden:

För lång show

För okända vinnare

För smala filmer

Minskat filmintresse

Minskat tv-tittande

Det sistnämnda var till helt nyligen alla överens om. Sen arrangerades Super Bowl här i Los Angeles. Finalen i amerikansk fotboll följdes av fler än 112 miljoner tittare – näst intill rekord.

helskärm Lena Olin på Oscarsgalan 1990.

Då måste delar av förklaringen till Oscars tapp finnas någon annanstans.

Jag tror på barriären mellan tittarnas och recensenternas smak.

”Spiderman: no way home”, som inte är i närheten av en nominering, har spelat in 1, 8 miljarder dollar.

Japanska ”Drive my car”, nominerad till fyra Oscars, har spelat in 3,8 miljoner dollar.

Då kan akademin glömma det tioårskontrakt som ABC betalat mer än en miljard dollar för

Inte många kommer att följa sändningarna för att se om den vinner några priser.

Akademin brottas således med hur galan ska vara relevant för en större publik – samtidigt som man bevarar den förfinade imagen som är så viktig för varumärket.

Många anser att man borde bortse från allmänheten och i stället koncentrera sig på det konstnärliga värdet.

Det kan man förstås göra. Men i så fall får man acceptera att Oscarsgalan blir ett nischprogram. Då kan akademin glömma det tioårskontrakt som ABC betalat mer än en miljard dollar för. Och utan de pengarna blir det svårt för Oscarsakademin att klara den nuvarande verksamheten.

Således blir förändringarna av – trots att de som beslutat om dem egentligen inte ens själva vill genomföra dem.

Stackars Oscars-producenter.

helskärm Charlize Theron i ”Mad Max: fury road”.

Mer från Hollywood:

Avslöjande: Charlize Theron lägger korten på bordet. Skådespelerskan uppger i en intervju att hon under inspelningen av ”Mad Max: fury road” kände sig så hotad av motspelaren Tom Hardy att hon fick inspelningsteamet att förse henne med livvakt.

Satsning: Disney planerar egna städer runt om I USA. På gång är Cotino som ska byggas i Rancho Mirage utanför Los Angeles. Där ska man kunna ”bo, skaffa vänner och varje dag njuta av Disneys magi”.

Jubileum: ”Waynes world” fyller 30 år i år. Idén till filmen kom från en sketch på komediprogrammet ”Saturday night live”. Historien med Rob Lowe kostade 14 miljoner dollar att göra och spelade in 183 miljoner dollar.

Metoo: Inte ens bortgångna ikoner går säkra. Nu hängs komikern Jerry Lewis ut för sexövergrepp och sextrakasserier som uppges ha inträffat på 1960-talet. Flera kvinnliga skådespelare vittnar i Vanity Fair om händelserna. Lewis gick bort 2017.

Chans: Charlie Sheen har överraskande fått jobb. 56-åringen spelar just nu in ett pilotavsnitt för en tv-serie skriven av Entourage-skaparen Doug Ellin. Kevin Connolly och Kevin Dillon, både kända från ”Entourage”, är också med.

Dryck: Leonardo DiCaprio ger sig in alkoholbranschen. Stjärnan har slagit sig ihop med champagnemärket Telmont. Hur mycket han investerat är inte klart, men han betonar att företagets miljövänliga profil har spelat in när han fattat beslutet.

Publisert: Publicerad: 27 mars 2022 kl. 17.40