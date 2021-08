Dennis Thomas i Kool and the Gang har avlidit

helskärm Dennis Thomas i gruppen Kool and the Gang har avlidit. Här ses han till vänster i bild, tillsammans med övriga bandmedlemmar George Brown, Robert Bell och Ronald Bell, när de anlände till Grammisgalan i Los Angeles 2017. Arkivbild.

Originalmedlemmen och saxofonisten Dennis Thomas i det legendariska funk/soul/disco-bandet Kool and the Gang har avlidit, skriver Brooklyn Vegan.

”Den 7 augusti 2021 har Dennis Thomas (känd som 'Dee Tee'), älskad make, far och medgrundare till Kool & the Gang, avlidit fridfullt i sin sömn i New Jersey i en ålder av 70 år”, säger bandet i ett uttalande.

De lyfter i uttalandet speciellt fram Dennis Thomas musikaliska insats i hitlåten ”Who's gonna take the weight” från 1971.

Senast Thomas spelade med bandet var den fjärde juli på Hollywood Bowl i Los Angeles tidigare i sommar, vilket blev deras sista framträdande tillsammans.

Musikgruppen Kool and the Gang bildades officiellt 1969. Bland hitlåtarna finns ”Celebration”, ”Ladies night”, ”Cherish” och ”Get down on it”.