Tidigare porrskådisen Jenna Jameson har förlorat förmågan att gå

Jenna Jameson har plötsligt förlorat förmågan att gå.

Den tidigare porrstjärnan behandlas nu på sjukhus och misstänkts ha drabbats av nervsjukdomen Guillain-Barrés syndrom.

Amerikanska tv-personligheten och tidigare porrstjärnan Jenna Jameson, 47, tvingades enligt sin partner Lior Bittion, som hon har en fyraårig dotter med, åka in till sjukhuset under helgen efter att ha börjat må dåligt, skriver Page Six.

Hon hade innan dess kräkts i två veckor innan hon åkte till sjukhuset förra veckan, men blev då hemskickad.

– Hennes muskler i benen var väldigt svaga. Så hon kunde inte gå till badrummet. Hon föll på vägen till eller tillbaka från badrummet, jag behövde bära henne till sängen. Och inom två dagar blev det verkligen inte bra, hennes ben började sluta bära upp henne och hon kunde inte gå, säger Lior Bittion i ett Instagraminlägg.

Hon åkte återigen in till sjukhuset, där läkarna nu misstänker att Jenna Jameson har drabbats av den ovanliga nervsjukdomen Guillain-Barrés syndrom. I ett Instagraminlägg tackar hon för stödet från följarna.

”Jag har startat min ivig-behandling. Jag är på sjukhuset och kommer troligtvis att stanna kvar här tills behandlingen är avklarad”, skriver hon.

1177 Vårdguiden beskriver Guillain-Barrés syndrom som en ovanlig form av polyneuropati, en sjukdom i flera av kroppens nerver. Guillain-Barrés syndrom utvecklas ofta fortare än andra former av polyneuropati och orsakas av att immunförsvaret angriper nerverna i samband med en infektion.

