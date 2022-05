Hov1:s reaktion – när Benjamin Ingrosso snuvar dem på priset

Pekade ”fuck you” in i kameran

Hov1 gick lottlösa på Grammisgalan.

När Benjamin Ingrosso istället kammade hem kategorin Årets artist pekade gruppen ”fuck you”-finger in i kameran medan de log stort.

Hov1 var årets mest spelade artist på svenska Spotify 2021 och hade minst sagt ett succéår med hits som ”Barn av vår tid” och ”Gamora” där hiphopgruppen samarbetade med Einár.

Inför årets Grammisgala var de nominerade i kategorierna Årets låt, Årets musikvideo och Årets artist, men tog inte hem någon av priserna.

Reaktionen

När det istället blev Benjamin Ingrosso som vann det allra sista och tyngsta priset på galan, Årets artist, zoomade kameramannen in på Hov1-medlemmarna Axel Liljefors Jansson, Noel Flike och Dante Lindhe.

Både Noel Flike och Dante Lindhe valde då att peka ”fuck you”-finger in i kameran, samtidigt som Noel Flike och Axel Liljefors Jansson log stort.

helskärm Hov1 visar fingret mot tv-kameran.

helskärm Benjamin Ingrosso kammade hem priset får Årets artist.

Fakta: Här är årets Grammisvinnare

(TT)

Årets visa/singer-songwriter: José González – "Local Valley"

Årets elektro/dans: Swedish House Mafia – "Moth to a flame", "Lifetime", "It gets better"

Årets pop: Daniela Rathana – "Rathana club"

Årets hiphop: Asme – "Tusen flows"

Årets kompositör: Agnes Carlsson, Vincent Pontare, Salem Al Fakir, Kerstin Ljungström och Maria Hazell

Årets dansband: Arvingarna – "Tänker inte alls gå hem"

Årets nykomling: A36

Årets producent: Elvira Anderfjärd

Årets låt: Miriam Bryant & Victor Leksell – "Tystnar i luren"

Årets jazz: Johan Lindström Septett – "On the asylum"

Årets folkmusik: Ebo Krdum – "Diversity"

Årets hårdrock/metal: Tribulation – "Where the gloom becomes sound"

Årets barnmusik: "Ensemble Yria – "Upp & ut"

Årets musikvideo: Alexander Wessely, Swedish House Mafia – "It gets better"

Årets rock: Thåström – "Dom som skiner"

Årets klassiska: Göteborgs Symfoniker, Johannes Gustavsson – Aulin, Moberg, Andrée: "Orchestral works"

Årets alternativa pop: Sarah Klang – Virgo

Årets hederspris: Abba

Årets textförfattare: Jaqe – "Filmen"

Årets soul/r'n'b: Snoh Aalegra – "Temporary highs in the violet skies"

Årets album: Miriam Bryant – "Ps jag hatar dig"

Årets artist: Benjamin Ingrosso