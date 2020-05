Bob Lander i legendariska The Spotniks är död

avChristina Nordh

Publicerad: 05 maj 2020 kl. 21.35

Uppdaterad: 05 maj 2020 kl. 22.07

Foto: ANDERS WIKLUND/TT OCH PUBLISTAR Bob Lander i legendariska göteborgsbandet The Spotniks är död. Han blev 78 år. På gruppbilden (från 1969) är Björn Thelin, Ove Johansson, Bo Winberg och Bob Lander.

Den sista sputniken har landat.

I går kom beskedet att grundaren Bob Lander är död.

Det göteborgska bandet The Spotnicks bildades 1961 och att de blev världskända är ingen överdrift. De var stilbildare inom den instrumentala rockmusiken och släppte över 40 studioalbum. Under karriären sålde de 18 miljoner skivor och turnerade över hela världen: Tyskland, Storbritannien, Spanien, Hawaii, Libanon och Japan, för att nämna några länder.

Bland de mest kända låtarna finns ”Amapola”, ”Kissing in the moonlight” och ”Ghostriders in the sky”.

Unikt gitarrspel

Så sent som i januari i år berättade Bob Lander för Aftonbladets Jan-Olov Andersson om hemligheten bakom bandets framgångar:

– Det finns ingen. Det var helt enkelt Bo Winbergs sätt att spela gitarr. Många har försökt efterlikna det, ingen har lyckats, vad jag vet.

Då hade Bo Winberg precis dött, 80 år gammal.

I går kom beskedet att den siste originalmedlemmen Bob Lander, som egentligen hette Bo Starander, är död.

– Jag har känt honom sedan 1970-talet och vi var väldigt goda vänner, även om vi inte jobbade så mycket tillsammans, säger vännen Nikke Ström, basist i Nationalteatern, till Göteborgs-Posten.

Pierre Cardin-kläder

Karaktäristiskt för deras tidiga år var att de spelade i rymdinspirerade scenkläder. Och designen stod bland annat fransk-italienske designern Pierre Cardin för.

– De var ju astronauter, sputnikar och inspirerade även när det kom till rekvisita, säger Bob Landers vän Nikke Ström, basist i Nationalteatern, till Göteborgs-Posten.

Under de första åren var bandet helt instrumentalt, men när det var aktuellt med sång stod Bob Lander vid mikrofonen.

Han var den självklare frontfiguren. Han och Bosse Winberg, säger Nikke Ström till tidningen.

Bob Lander efterlämnar hustrun Agneta, två döttrar och två söner.

Han blev 78 år.

LÄS OCKSÅ Stranglers-keyboardisten Dave Greenfield död

LÄS OCKSÅ Sångerskan Cady Groves hittad död – 30 år gammal

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 05 maj 2020 kl. 21.35