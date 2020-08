Amerikanska Eurovision ska sändas nästa höst

Så blir American song contest – Björkman: ”Du hejar på din hemstat”

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 07 augusti 2020 kl. 10.19

Uppdaterad: 07 augusti 2020 kl. 11.14

Christer Björkmans USA-version av Eurovision kommer sändas nästa höst, uppger väl ansedda branschtidningen Variety

50 delstater ska ställas mot varandra i deltävlingar och en nationell final i American song contest.

– Det är en tävling där du hejar på din hemstat och din hemstad och det finns ingen annan tävling där ute där man gör det, säger Christer Björkman till Variety.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD Christer Björkman.

Det har varit Christer Björkmans dröm i flera år. I maj 2019 kunde Aftonbladet berätta att den svenska Melodifestivalgeneralen är en av hjärnorna bakom en export av Eurovision song contest till den amerikanska marknaden.

Nu skriver ansedda branschtidningen Variety att tävlingen, under namnet American song contest, kommer att äga rum under ”holiday season” 2021. Det innebär att sändningarna av tävlingen ska ske under perioden november till december nästa år. Enligt Variety kommer upplägget vara likt det koncept som gällt för Eurovision i över 60 år. Professionella artister, solo, eller i grupper om max ex personer, ska tävla med nyskriven musik och sången ska framföras live.

Foto: PETER WIXTRÖM Australiens bidrag i Eurovision 2019.

Hybrid mellan Mello och ESC

Men där Eurovision song contest sänds under en vecka med två semifinaler och en final kommer istället American song contest bli mer av en hybrid av Melodifestivalen och Europa-finalen om man ska tro Varietys beskrivning. Tv-sända uttagningsrundor, ska leda till semifinaler och slutligen en stor final på bästa sändningstid. Resultatet ska avgöras med hjälp av en blandning av jurygrupper och publikröster och deltagarna ska komma från alla USA:s 50 delstater.

Christer Björkman står som producent för tävlingen tillsammans med Anders Lenhoff, också han med erfarenhet från såväl Melodifestivalen som Eurovision. Ben Silverman, tidigare hög chef på amerikanska tv-bolaget NBC, är exekutiv producent. Han har tidigare framgångsrikt fört format som ”The office”, ”Big brother” och ”The weakest link” över Atlanten, och säger till Variety att Eurovision varit konceptet som varit svårast att föra över till en amerikansk publik:

– Jag har ägnat 20 år åt att försöka få till det här. Jag bara älskar formatet, säger Silverman till Variety.

Foto: EBU / ANDRES PUTTING Eurovision.

Enande kraft

I USA kommer American song contest marknadsföras som en enande kraft.

– När USA är mer uppdelat än nånsin och vi kämpar med så många frågor som särar oss, det som faktiskt förenar oss är vår kultur. Det kan förena genom att fira mångfald, vad som särskiljer och genom att dra till sig alla kring kärleken till musik och kärlen till en låt, säger Silverman.

Enligt Christer Björkman är styrkan med Eurovision-konceptet jämfört med talangprogram som ”Idol”, ”The voice” och ”Talang” att du också får ett hemmalag att heja på.

Vareity publicerar också en trailer för American song contest, med bilder från den europeiska varianten och klipp av hur Måns Zelmerlöw lyfter segerpokalen, men tidningen uppger däremot inte om det finns något bolag klart som ska sända den enorma tv-satsningen.

Aftonbladet har sökt Christer Björkman. Peter Settman, som också är en nyckelspelare för att föra Eurovision till USA via sitt produktionsbolag med kontor i Los Angeles och sina kontakter inom den amerikanska tv-branschen, sa för ett år sen att i princip alla de största amerikanska tv-bolagen visat intresse för att sända American song contest.

– Det är i alla fall tio stora spelare som redan visat intresse för det, sa han då.

