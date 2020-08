Så corona-säkras dokusåpan

”Ex on the beach”: Tester vid inpassering, självkarantän och dagliga febertagningar

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 22 augusti 2020 kl. 19.17

BOHUSLÄN. Tillfälliga besökare coronakontrolleras, deltagarna sätts i karantän och produktionspersonal febertestas varje morgon.

Så har ”Ex on the beach”-inspelningen Covid-19-säkrats på den svenska Västkusten – och flera deltagare är glada över att inspelningen flyttats till Sverige.

– Det känns tryggare här, jag är lite hypokondrisk av mig och så då är det skönt att ha nära till svensk sjukvård, säger hon.

Aftonbladets team stoppas på behörigt avstånd från lyxvillan där inspelningen av ”Ex on the beach” just nu pågår. Produktionsbolaget Meters sjukvårdsansvariga har dukat upp en provisorisk provtagningsplats ute i det fria och innan vi släpps närmare måste vi genomgå corona-testning.

Foto: Anders Deros Deltagarna i ”Ex on the beach” isolerades före inspelningen och testades för Covid-19 innan de släpptes in i lyxvillan

Självkarantän – och coronatester

Foto: Anders Deros Aftonbladets reporter Torbjörn Ek febertestas innan han släpps in. Samma gäller varje morgon för samtliga i ”Ex on the beach”-produktionen

Negativt. Både för aktiv coronainfektion. Och för antikroppar, tyvärr. Men det gör att vi släpps in till villan och den stora tomten där 41 personer i produktionen har byggt upp en corona-säkrad inspelningsplats för att kunna leverera en helsvensk version av den populära och kontroversiella dokusåpan ”Ex on the beach”.

Förutom coronatestet släpps Aftonbladet in med villkoret att vi varken avslöjar exakt plats eller namn på de medverkande i dokusåpan som kommer att sändas på Dplay och Kanal 5 senare i höst.

Deltagarna har tvingats i självkarantän inför inspelningen. De som tvingas lämna huset får fortsätta sitta i karantän tills det är klart om de ska komma tillbaka in i huset eller inte.

Foto: Anders Deros Aftonbladets team testas för Covid-19 innan vi släpps in till ”Ex on the beach”-villan

Foto: Anders Deros Elias Malmberg, producent för ”Ex on the beach”

– Vi jobbar med att testa dem två gånger innan de går in i huset. Först sitter de i självisolering innan de kommer till plats, sen när de kommit hit så sitter de i isolering i några dagar innan de går in i programmet och då testas de också, säger Elias Malmberg, producent för ”Ex on the beach”.

Samtliga i produktionen bor på ett närliggande hotell. Där är de beordrade att äta frukost i enskildhet för att inte ha onödiga sociala kontakter och varje morgon febertestas de innan de släpps in på inspelningsområdet.

Tillfälliga besökare, som Aftonbladets team, måste testas på plats för Covid-19 innan de släpps in.

– Vi har satt upp ett tydligt regelverk för att minimera riskerna för både personal och deltagare och lokalbefolkning. Vi i produktionen försöker hålla oss till varandra i första hand och sen så testar vi oss också inom produktionen. Vi har även dagliga febertester, säger Elias Malmberg.

Deltagarna positiva

Torbjörn Ek, reporter, och Anders Deros, fotograf, Aftonbladets team på plats vid ”Ex on the beach”-inspelningen.

Deltagarna, där flera har medverkat i olika dokusåpor tidigare, hade inga invändningar mot att inspelningen flyttades från en utrikes paradisstrand till den svenska Västkusten.

– Jag hörde att det skulle vara i Sverige och då kände jag att det här är historiskt, det här måste jag vara med i, säger en deltagare som varit med i flera dokusåpor tidigare.

– Det har varit lite skillnad, vi har fått anpassa konceptet mycket mer för Sverige. Produktionen har verkligen omfamnat svensk sommar och det älskar jag. Det finns inget som svensk sommar.

En annan deltagare säger att hon är glad över att inspelningen är i Sverige.

– Det känns tryggare här, jag är lite hypokondrisk av mig och så då är det skönt att ha nära till svensk sjukvård, säger hon.

