Frågorna – och svaren om ”Game of thrones”

Stor guide: här är alla rollkaraktärer i världens största tv-serie inför slutet

avTove Björnlundh

NÖJE 14 april 2019 00:11

Slutet är här. För världens största tv-serie och kanske för alla i Westeros.

Nöjesbladet har lokaliserat de sista spelarna i kriget om järntronen och påminner om det viktigaste att ha koll på när vi går in i finalsäsongen av Game of thrones.

Är det 'game over' – eller finns det hopp?

Efter nio år och nu sin åttonde säsong går ”Game of thrones” i graven. Det är ett passande ordval eftersom serien i mångt och mycket kretsar kring just döden.

Slutet kommer bli stort. Inte bara för att ”Game of thrones”-finalen är årets största popkulturella händelse. Det kommer också bli stort rent filmiskt. Extra långa avsnitt, en krigsscen som slår allt i filmhistorien och en budget på 140 miljoner kronor – per avsnitt.

Mycket har hänt sedan premiären 2011. Drakar har fötts, dött och blivit återuppväckta. Allianser har formats och brutits. Hela ätter har blivit utplånade. Och när man inte trodde att det fanns en vidrigare karaktär än Joffrey så dök Ramsay upp.

FAKTA Det här vet vi om säsong åtta ▪ Sverigepremiär 14 april och final 20 maj. ▪ Säsongen består av bara sex avsnitt. ▪ De först två avsnitten är timslånga, de sista är runt 80 minuter var. ▪ Serien kommer bjuda på, enligt dem själva, film- och tv-historiens längsta krigsscen. De slår då ”Sagan om de två tornen” och dess 40 minuter långa krigsscen. ▪ Serien är en av världens dyraste. Den har kostat runt 10 miljoner dollar per avsnitt (92,5 miljoner kronor), de senaste säsongerna. Enligt sajten Digital Spy kommer sista säsongen ha en budget på nästan 140 miljoner kronor. LÄS MER

Ska bli en fröjd att se

Slutsäsongen, som alltså har premiär på söndag, blir full av spännande återföreningar. Hur känner Sansa inför att träffa Tyrion – en Lannister som hon tvångsgiftes bort med – men som behandlade henne väl? Vad händer mellan Jaime och Cersei när han har lämnat hennes sida? Kommer The Hound och Arya mötas som vänner, trots att han tidigare stod på hennes dödslista? Och kommer vi få se The Hound möta sin bror The Mountain i fansens efterlängtade Cleganebowl?

Jon Snow stod i centrum för förra säsongens stora avslöjande. Det har sedan starten planterats små, små ledtrådar om hans föräldrar, som när Ned Stark sa att Jon inte bar hans namn, men har hans blod. Sist fick vi veta att hans mamma var Lyanna Stark och hans pappa prins Rhaegar Targaryen. De två gifte sig, vilket betyder att Jon som son till prinsen är den rättmätiga arvtagaren till tronen – inte Daenerys. Hur de två tar emot den nyheten och vad som händer med maktbalansen i deras relation när det visar sig att de inte bara är släkt (hon är hans faster) men att han också kommer före henne i tronföljden ska bli en fröjd att se.

FAKTA Är det här verkligen slutet? ▪ Författaren George RR Martin har inte skrivit klart boksviten som serien baseras på. Han har dock länge utlovat att bok sex, ”The winds of winter”, är på gång. ▪ Det finns planer på flera prequels. Det har talats om fem olika och minst en av dem ska spela in ett pilotavsnitt under året. Serien ska utspela sig flera tusen år innan Game of thrones, i det som kallas ”The long night”. Naomi Watts har redan knutits till projektet. LÄS MER

Fungerar likadant i många vampyrhistorier

Värt att komma ihåg från säsong sju är att det finns hopp i kampen mot de döda. Jon upptäckte att när han dödade en White Walker så dog alla whigts omkring den. Det funkar likadant i många vampyrhistorier – om en vampyr dör så dör de vampyrer hen i sin tur har bitit. Beric Dondarrion säger det rakt ut i avsnittet ”Beyond the wall” – eftersom Nattkungen skapat alla White Walkers borde de och deras wights dö om de bara lyckas döda själva Nattkungen.

Att många dör i ”Game of thrones” är en underdrift – det är jättejättemånga som dör. Youtubern Leon Andrew Razon har räknat ut (och uppskattat vid stora slag) att 174 373 personer har dött under sju säsonger. En stor del av Stark-släkten förlorade livet under brutala former i det som kallas ”The red wedding”, till tittarnas stora chock. Att Ned förlorade huvudet efter nio avsnitt var inget man hade väntat sig. Men vi borde ha vetat bättre. Cersei säger det redan i första säsongen: ”When you play the game of thrones you win or you die”.

Frågan är vilka som överlever den sista striden. Om ens någon gör det.

Valar morghulis – All men must die.

Fullständig guide: Vi som lever – och här är vi nu!

Foto: WENN.com / Wenn Ltd Cersei Lannister, spelas av Lena Headey

Cersei Lannister – Är kvar i King's Landing med sin trogna följeslagare/galna forskare Qyburn och sin livvakt i form av sitt eget Frankensteins monster: Ser Gregor ”The Mountain” Clegane. Hon har ljugit om att hjälpa till i kriget mot White Walkers. I stället tänker hon bida sin tid medan de andra arméerna har ihjäl varandra.

Foto: HELEN SLOAN / HBO Cersei Lannister med brodern Jaime som spelas av Nikolaj Coster-Waldau

Jaime Lannister – Har övergett sin tvillingsyster Cersei när han fick reda på hennes svek. Han är på väg till Winterfell för att ansluta sig till Jon Snow och Daenerys Targaryen – och följaktligen sin lillebror...

Foto: Helen Sloan / TT NYHETSBYRÅN Tyrion Lanister spelas av Peter Dinklage

… Tyrion Lannister – som seglar med Daenerys och Jon och gänget till White harbor och sen styr kosan mot Winterfell.

Foto: HBO Bronn spelas av Jerome Flynn

Bronn – Lever men har inte setts till sedan förhandlingen om vapenvila i King's Landing.

Foto: Macall B Polay / HBO Euron Greyjoy spelas av Pilou Asbæck

Euron Greyjoy – Har på Cerseis uppmaning seglat till Essos för att köpa legoknektarna i The golden company.

Foto: HBO Theon Grayjoy, spelas av Alfie Allen

Theon Greyjoy – Har med en liten skara Järnfödda seglat iväg för att rädda sin syster Yara Greyjoy som är fånge hos deras farbror Euron.

Foto: HBO / Helen Sloan Sansa och Arya Stark spelas av Sophie Turner och Maisie Williams

Sansa och Arya Stark – Systrarna har återförenats i sitt hem Winterfell där de inväntar Jon Snow. Sansa styr som Lady of Winterfell.

Foto: HBO / Helen Sloan Bran Stark spelas av Isaac Hempstead-Wright

Bran Stark – Har också återvänt till Winterfell men i form av den treögda korpen, som ser allt som sker, i dåtid, nutid och framtid.

Foto: HBO / Helen Sloan Jon Snow spelas av Kit Harrington

Jon Snow – Efter ett självmordsuppdrag bortom muren och en het men incestuös båtresa tågar han hem till Winterfell med Daenerys vid sin sida, som han nu erkänt som drottning.

Foto: HBO / Helen Sloan Sam Tarly spelas av John Bradley

Sam Tarly – Sågs sist i Winterfell när han och Bran avslöjade Jons riktiga arv. Han har med sig Gilly och lilla Sam.

Foto: HBO / Helen Sloan Daenerys Targaryen spelas av Emilia Clarke

Daenerys Targaryen – Hon tar med sig sina två kvarvarande drakar, sin rådgivare Tyrion, sin följeslagare Missandei, ser Jorah, Varys, Grey Worm och hela armén till Winterfell.

Foto: HBO Melisandre spelas av Carice van Houten

Melisandre – Har åkt till Essos då hon är persona non grata i Norr efter att ha bränt barn på bål. Hon lovar dock att hon ska komma tillbaka och dö i Westeros.

Foto: HBO / Helen Sloan Podrick Payne spelas av Daniel Portman, Brienne av Tarth spelas av Gwendoline Christie

Brienne och Podrick – Följde med förhandlingsdelegationen ner till King's Landing för fredssamtal och har troligen återvänt till Winterfell.

Foto: HBO Tormund Giantsbane spelas av Kristofer Hivju och Beric Dondarrion spelas av Richard Dormer

Tormund och Beric Dondarrion – De överlevde murens fall och bör befinna sig i närheten av rasmassorna vid Eastwatch-by-the-sea.

Foto: HBO / Helen Sloan Nattkungen spelas av Vladimir Furdik

Nattkungen – Har med sin återupplivade drake lyckats riva muren som stått i runt 8000 år. De dödas armé spatserar rakt in i nordöstra Westeros vid Eastwatch-by-the-sea.

