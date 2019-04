Gessles Ramones-hyllning är bedårande



NEW YORK. De lär inte utlysa allmän flaggdag i de gamla punkkvarteren på södra Manhattan – och att han antagligen retar de rättrogna är ett skäl till att Per Gessles snälla Ramones-tolkningar känns så förtjusande.

Ett annat är att han ju lyckas understryka vilka fantastiska popmelodier Joey, Dee Dee, Johnny och Tommy frälste världen med.

”I Wanna Be Your Boyfriend – A Tribute to Ramones” heter den färska EP:n på vilken Per Gessle hyllar den ikoniska punkkvartetten från Queens i New York.

Den har det rapporterats väldigt lite om, så jag googlar för att lär mig mer – och får, något otippat, omedelbart upp en krönika jag själv skrev åt denna publikation i februari 2002.

Av den framgår – ja, det känns något lugubert att bli upplyst av sitt eget, 17 år yngre jag… – att den världsberömde hallänningen redan då hade spelat in en version av “I Wanna Be Your Boyfriend” åt ett svensk tribute-album utgivet av förträfflige eldsjälen Calle von Schewens bolag White Jazz.

Just ja, 34-årige Bjurre, så var det…

Vidare efterforskningar ger vid handen att det är samma inspelning Per ger ut nu – ihop med tolkningar av “Gimme Gimme Schock Treatment” och “Sheena Is A Punk Rocker”, gjorda vid samma tillfälle.

Precis som man kan föreställa sig låter de påfallande snälla och rara och spelade jag upp dem på de ruffigare barerna kring Bowery i East Village på södra Manhattan – de få av den sorten som nu fortfarande existerar – finns viss risk att jag skulle bli slagen med basebollträ, för att knyta an till en annan Ramones-dänga.

Fast just det är förstås charmen med den här sortens projekt, att de provocerar rättrogna puritaner med orubbliga föreställningar om hur punk ”ska” låta. Ja, det är rentav charmen med hela Per Gessle. Det där gulliga alltså. Kill them with kindness, liksom.

Personligen tycker jag dock, precis som jag tydligen gjorde 2002, att inspelningarna är alldeles bedårande. ”Fruktansvärt snygg och intagande version, med stämmor som Joey skulle ha älskat” hette det om ”I Wanna Be Your Boyfriend” då. Precis. Men ”Sheena Is A Punkrocker” som vemodig (!) liten ballad (!!) är faktiskt ännu mer betagande. Där framgår det med alldeles extraordinär tydlighet vilka satans briljanta popmelodier Ramones mitt i allt stök och slammer skrev.

Ropa efter den under Gyllene-turnén i sommar. Den skulle bli en klockren showstopper.

