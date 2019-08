Willie Nelson + FÖLJ

Willie Nelson, 86, hoppar av – mitt under turnén

Ställer in 30 spelningar: ”Jag har andningsproblem”

avTorbjörn Ek









1 av 3 | Foto: AP Willie Nelson.

NÖJE 8 augusti 2019 09:25

Willie Nelson, 86, ställer in resten av sin turné – totalt 30 spelningar.

Countrylegendaren har fått hälsoproblem.

”Till mina fans, jag är ledsen att jag ställer in turnén men jag har fått andningsproblem som jag måste låta min doktor undersöka”, skriver han på Twitter.

Med 30 återstående spelningar på sin långa sommarturné hoppar Willie Nelson av och ställer in samtliga återstående konserter, skriver Hollywood Reporter.

De 30 spelningarna skulle enligt spelschemat på hans hemsida ha ägt rum över hela USA, från Kalifornien i väster och Texas i söder till Michigan och New York i norr och öst. Turnén skulle ha pågått till 29 november, men nu har alltså alla spelningar ställts in på grund av Willie Nelsons dåliga hälsa.

”Till mina fans, jag är ledsen att jag ställer in turnén men jag har fått andningsproblem som jag måste låta min doktor undersöka. Jag kommer tillbaka”, skriver artisten själv på Twitter.

Ofta ställt in av hälsoskäl

De senaste åren har Willie Nelson flera gånger tvingats skjuta upp och ställa in konserter och framträdanden med kort varsel på grund av sin vacklande hälsa, men hittills har han alltid lyckats ta sig upp på benen och ut på vägarna igen.

I Augusti 2017 avbröt han en spelning i förtid, också då på grund av andningssvårigheter. Under 2018 ställde han in flera spelningar på grund av influensa och hoppade också av den stora Outlaw-festivalen på grund av sjukdom, skriver Hollywood Reporter. Under åren har legendaren också utsatts för en mängd falska dödsbud på nätet, något som han själv sjunger om på albumet ”God’s problem child” från 2017 i låten ”Still not dead”.

Under turnén har han marknadsfört sitt senaste album ”Ride me back home” som peakade på USA:s Billboardlista på 18:e-platsen i juli.

LÄS OCKSÅ Dr Johns album släpps efter hans död

8 augusti 2019 09:25