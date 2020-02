Hela listan: Alla vinnare på Bafta-galan 2020

avNatalie Demirian

Publicerad: 02 februari 2020 kl. 20.31

Uppdaterad: 03 februari 2020 kl. 00.31

Bafta-galan, British Academy Film Awards, gick av stapeln den 2 februari.

Bästa film

1917 (Vinnare)

The Irishman

Joker

Once Upon a Time in Hollywood

Parasit

Bästa brittiska film

1917 (Vinnare)

Bait

For Sama

Rocketman

Sorry We Missed You

The Two Popes

Bästa icke-engelskspråkiga film

The Farewell

For Sama

Smärta och ära

Parasit (Vinnare)

Porträtt av en kvinna i brand

Bästa dokumentär

American Factory

Apollo 11

Diego Maradona

For Sama (Vinnare)

The Great Hack

Bästa animerade film

Frost II

Klaus (Vinnare)

Fåret Shaun: Farmageddon

Toy Story 4

Bästa regi

1917 – Sam Mendes (Vinnare)

The Irishman – Martin Scorsese

Joker - Todd Phillips

Once Upon a Time in Hollywood – Quentin Tarantino

Parasit – Bong Joon-ho

Bästa originalmanus

Booksmart - Susanna Fogel, Emily Halpern, Sarah Haskins, Katie Silberman

Knives Out – Rian Johnson

Marriage Story – Noah Baumbach

Once Upon a Time in Hollywood – Quentin Tarantino

Parasit – Han Jin Won, Bong Joon-ho (Vinnare)

Bästa manus på annan förlaga

The Irishman – Steven Zaillian

Jojo Rabbit – Taika Waititi (Vinnare)

Joker – Todd Phillips, Scott Silver

Unga kvinnor – Greta Gerwig

The Two Popes – Anthony Mccarten

Bästa kvinnliga huvudroll

Jessie Buckley – Wild Rose

Scarlett Johansson - Marriage Story

Saoirse Ronan – Unga kvinnor

Charlize Theron – Bombshell

Renée Zellweger – Judy (Vinnare)

Bästa manliga huvudroll

Leonardo DiCaprio – Once Upon a Time in Hollywood

Adam Driver – Marriage Story

Taron Egerton – Rocketman

Joaquin Phoenix – Joker (Vinnare)

Jonathan Pryce – The Two Popes

Bästa kvinnliga biroll

Laura Dern – Marriage Story (Vinnare)

Scarlett Johansson – Jojo Rabbit

Florence Pugh – Unga kvinnor

Margot Robbie – Bombshell

Margot Robbie – Once Upon a Time in Hollywood

Best manliga biroll

Tom Hanks – A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins – The Two Popes

Al Pacino - The Irishman

Joe Pesci – The Irishman

Brad Pitt – Once Upon a Time in Hollywood (Vinnare)

Bästa filmmusik

1917

Jojo Rabbit

Joker (Vinnare)

Unga kvinnor

Star Wars: The Rise of Skywalker

Bästa casting

Joker (Vinnare)

Marriage Story

Once Upon a Time in Hollywood

The Personal History of David Copperfield

The Two Popes

Bästa foto

1917 (Vinnare)

The Irishman

Joker

Le Mans ’66

The Lighthouse

Bästa klippning

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Le Mans ’66 (Vinnare)

Once Upon a Time in Hollywood

Bästa produktionsdesign

1917 (Vinnare)

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Once Upon a Time in Hollywood

Bästa kostymdesign

The Irishman

Jojo Rabbit

Judy

Unga kvinnor (Vinnare)

Once Upon a Time in Hollywood

Bästa makeup & hår

1917

Bombshell (Vinnare)

Joker

Judy

Rocketman

Bästa ljud

1917 (Vinnare)

Joker

Le Mans ’66

Rocketman

Star Wars: The Rise of Skywalker

Bästa specialeffekter

1917 (Vinnare)

Avengers: Endgame

The Irishman

Lejonkungen

Star Wars: the Rise of Skywalker