Här visar paret upp sig på galan – efter kärleksryktena

Modellen Erika Johnson om relationen med Andreas Kleerup



1 av 2 | Foto: Christine Olsson/TT Andreas Kleerup och Erika Johnson.

avAnna Shimoda , Hans Shimoda

NÖJE 12 juni 2019 22:39

Kärleksryktena har florerat sedan i vintras.

På Polarpriset visade musikern Andreas Kleerup och fotomodellen Erika Johnson för första gången upp sig tillsammans.

– Vi hade en jättetrevlig kväll på Polar, säger hon till Nöjesbladet.

Musikern Andreas Kleerup, 40, är just nu aktuell med sångerskan Mejas nya singel ”I know how you feel” som han har producerat.

Vid sidan om det har det länge ryktats om att han är tillsammans med fotomodellen Erika Johnson, 38, som bland annat har varit med i realitysåpan ”Paradise Hotel”.

På tisdagens Polarprisgala visade de upp sig tillsammans för första gången på den för kvällen rosa mattan och poserade för fotograferna. Där och då ville de inte säga någonting om sin relation och om de är tillsammans.

Men när Nöjesbladet når Erika dagen efter så är hon mer talför, men fortfarande lite hemlighetsfull när vi hör oss för om deras relationsstatus.

– Vi hade en jättetrevlig kväll på Polar, förklarar hon.

När vi frågar Erika om hon inte vill dementera att de är ett par svarar hon hemlighetsfullt ”Exakt” följt av två rodnande emojis.

Erika dejtade Zlatan

Enligt uppgifter till Nöjesbladet så har de varit ett par sedan i vintras. De har hintat om sin relation ett flertal gånger på sociala medier. Så sent som i april lade Erika upp en lättklädd bild på sig själv på Instagram och Andreas kommenterade bilden med tre röda hjärtan, en röd ros och tummen upp.

Andreas har tidigare varit tillsammans med supermodellen Elsa Hosk, entreprenören Carolina Gynning och tidigare ”Big Brother”-profilen Linda Rosing.

Han har även en son med scenografen Sahara Widoff som han också var gift med. De skilde sig 2016.

Erika Johnson har ett förflutet som så kallad glamourmodell och har tidigare varit tillsammans med låtskrivaren Andreas Carlsson och har även dejtat Zlatan Ibrahimovic.

