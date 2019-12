Lotta och Loas bingoglädje i direktsändning

Glädjen i TV4

avRasmus Karlsson

Publicerad: 31 december 2019 kl. 21:41

Plötsligt hördes ett rop, sedan ett till.

Både Loa Falkman och Lotta Engberg hade lyckats få bingo i TV4:s direktsändning.

”Woho!” ropade Lotta Engberg.

”Bingolotto” var återigen tillbaka i TV4 under nyårsafton. Många svenskar hade köpt lotter och väntade med spänning in de olika dragningarna. Under kvällen var det Rickard Olsson, 52 och Lotta Engberg, 56 som skulle lotsa tv-tittarna genom den traditionsenliga nyårsbingon.



1 av 2 | Foto: Skärmdump/TV4 Gustav 51 fick Lotta Engberg att jubla.

Loa och Lotta fick bingo

Efter att ettans bingo hade börjat enligt körschemat, alltså innan första reklampausen, så var det lite senare dags för kvällens andra bingo. Allt från Bertil 1 till Olof 75 strömmade in och plötsligt hördes ett skrik från studion.

Det visade sig att en av gästerna, operasångaren Loa Falkman, 72, hade prickat in fem nummer på en vågrätt rad.

”Bingo!” ropade han i sändningen.

”Grattis” sa Lotta Engberg.

Gustav 51 gav bingo

Men bara någon minut senare var det också dags för programledaren att pricka några nummer rätt. När hon sa numret Gustav 51 och kikade ner på sin lott förstod hon vad som hade hänt. Även Lotta Engberg hade fått bingo och ropade ut sin glädje i direktsändningen.

”Jag fick faktiskt det” sa hon.

