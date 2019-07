Midsommar + FÖLJ

Vilhelm Blomgren – från gotländsk folkmusik till vår nya filmstjärna

avJan-Olov Andersson

NÖJE 12 juli 2019 23:34

För ett år sedan hade Vilhelm Blomgren knappt stått framför en kamera.

Nu är han dubbelt aktuell med huvudroller i både Lukas Moodyssons tv-serie ”Gösta” och Hollywood-skräckisen ”Midsommar”.

– Karriären har verkligen accelererat, det här är helt klart lite annorlunda för mig, säger den 27-årige skådespelaren, när vi möts för ett samtal som också handlar om allt från gotländsk folkmusik till att ha en AIK-legendar som svärfar.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD Vilhelm Blomgren.

De som ännu inte har sett Lukas Moodyssons dramaserie ”Gösta” – sex av tolv avsnitt finns nu på HBO Nordic – har kanske ändå sett reklamen för den, där Vilhelm Blomgren, Mattias Silvell och Amy Deasismont poserar som Gösta med pappa och flickvän.

De som ännu inte har hunnit se Ari Asters hajpade USA-skräckis ”Midsommar” – premiär i onsdags, ++++ i Aftonbladet – har kanske ändå hört eller läst om filmen där några amerikanska studenter firar midsommar i Hälsingland och drabbas av hedniska ritualmord.

Vilhelm Blomgren har huvudrollerna i både tv-serien och filmen.

Han säger att han har rollsättaren Jeanette Klintberg att tacka för mycket.

– Precis efter scenskolan hörde jag av mig till henne. Jag antar att alla som går ut väl kör en sådan mailraid. Eftersom jag inte hade filmat något, fanns det inte mycket mer än att skicka en bild och berätta om mig själv. Hon svarade att hon skulle spara mig i sin pärm. Ett och ett halvt år senare fick jag ett sms om provfilmning för Lukas Moodyssons nya tv-serie.

Många provfilmningar senare fick han rollen. Mot slutet av inspelningarna hörde Jeanette av sig igen och frågade om han kunde göra en så kallad selftape och skicka till Ari Aster, som då började bli superhet genom sin debutfilm ”Hereditary”.

– Hon var ganska specifik. Först skulle jag gå 30 meter i naturen, sedan spela en scen som är med i filmen, med Florence Pugh. Men nu fick min pappa i ”Gösta”, Mattias Silvell, vara henne. Han är en helt fantastisk skådespelare. Inte riktigt lika vass på engelska. Han hade jätteproblem med ordet antropology. Till slut skickade jag en version där han sa antrollopoly. Skit samma. Det var ju ändå jag som sökte rollen (skratt).

Lite senare i fjol, under sensommaren, befann sig Vilhelm och ett tjugotal andra svenskar, bland annat Björn Andrésen, Mats Blomgren, Gunnel Fred, Anki Larsson, Liv Mjönes, Henrik Norlén, Julia Ragnarsson och Lars Väringer, i Ungern och spelade in ”Midsommar”.

Och nu står han för årets genombrott både i tv och på bio. Inte dåligt för en skådespelare som innan dess bara hade haft en inspelningsdag framför en kamera.

Men scenvana saknades inte. Vi tar det från början.

Vilhelm Blomgren föddes och växte upp i Visby. Föräldrarna, båda lärare, hade köpt sommarhus i Fårösund året innan Vilhelm föddes och blev sedan kvar på Gotland på heltid. På fritiden ägnar sig föräldrarna åt musik och ger ut skivor på egna skivbolaget Blå Moln Musik.

– När jag var åtta, nio var mina största idoler gotländska folkmusikband, jag hade deras autografer inramade på väggarna i mitt rum. Jag bestämde jag mig för att satsa på folkmusiken och lärde mig spela fiol och mandolin.

– Jättemånga vänner kände att man måste flytta från Gotland för att komma någonstans. Jag var i ett vägskäl inför gymnasiet. En jättebra skola i Stockholm där jag hade kommit in eller musikestetiska programmet i Visby. Jag tror det var ett bra val att stanna. De band jag spelade i… vi hade kunnat spela varenda fredag-lördag varje helg året om. Barer och krogar, alla ville ha band. Jag lärde mig ta en publik, fick självförtroende och scenvana.

Romateatern och Länsteatern i Visby har också varit viktiga hållplatser, både före och efter Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet. Inte minst privat, han träffade sambon Linda Åslund, 31, på Länsteatern.

– Hennes bästa kompis och jag skulle spela en föreställning ihop. Linda gjorde praktik som journalist på Gotlands Tidningar. Nu jobbar hon inte som journalist utan på Eurotroll, en studio som dubbar främst animerade barnfilmer. Har man barn har man garanterat hört henne sedan tio år tillbaka, hon gör bland annat Tingelings röst.

Nu har de snart tvååriga dottern Edda ihop, något som tar upp det mesta av Vilhelms lediga tid för tillfället.

För en sportentusiast som Vilhelm, blev ju inte heller valet av flickvän helt fel. Svärfar är Sanny Åslund, legendarisk skyttekung i AIK på 1970-talet. Svågern Martin var också AIK-stjärna och är numera expertkommmentator i Viasat.

– Redan min pappa höll på AIK, men nu har jag verkligen inget val (skratt). Jag har hängt med på några matcher, det är kul, och de tog mig med på Champions League-finalen i Madrid i våras. Ingen kanonmatch, kanske, men en mäktig upplevelse.



1 av 2 | Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD Vilhelm Blomgren.

Under scenskolan praktiserade Vilhelm på Helsingborgs Stadsteater. Efter det har han bland annat varit med i musikalerna ”Hair” på Göteoborgsoperan och ”My fair lady” på Stockkholms Stadsteater. Och då är vi framme i nutid, vid ”Gösta” och ”Midsommar”.

I ”Gösta” spelar han en nyutexaminerad psykolog som får jobb på BUP-avdelningen i en liten stad i Småland. Gösta är snäll, på gränsen till mjäkig. Det är därför han låter än den ena, än den andra, flytta in i sitt lilla torp.

– Han är så villkorslös i sin vilja att inte såra någon. Därför blir han mjäkig för han kan aldrig säga att någon har fel, fast han vet det.

Hur var inspelningen?

– Jag har för mig vi satte igång med någon nakenscen direkt, Amy (Deasismont) och jag ligger i sängen. Det var både jobbigt och lite förlösande, jag kände att det inte kan bli så mycket värre…

Pelle i ”Midsommar” är den som bjuder in sina amerikanska vänner till det svenska midsommarfirande som så småningom går helt överstyr, på ett mycket våldsamt sätt.

– Jag har försökt spela honom som genuint snäll, full av kärlek. Jag tänker att det blir det som gör honom så jävlig. Det blir mer effektfullt på det sättet.

Vilhelm såg inte den färdiga filmen förrän nyligen på en galapremiär i New York.

– Vi i casten var verkligen i chock efteråt. Ingen kunde få ur sig någonting, förrän vi hade sörplat i oss lite vin. Ibland visar den bilder som jag verkligen inte vill se. Det känns kanske konstigt av mig att säga det, men… jag tycker det är en av de bästa filmer jag har sett.

Hur tror du en svensk publik tar emot den?

– Det vore tråkigt om filmen inte flyger i Sverige för att några tycker den skändar och inkräktar på vår fina svenska midsommartradition. Man måste skilja på fiktion och verklighet.

Namn: Vilhelm Blomgren.

Ålder: 27.

Bor: Lägenhet i Stockholm.

Famij: Sambo Linda Åslund, 31, dottern Edda, snart två år.

Aktuell: På tv i HBO-serien ”Gösta”. På bio i ”Midsommar”. Uppträder 18-19 juli på Gotland med Karl Petters Orkester, ett band som gör musik för barn på både skiva och scen, där bland annat hans mamma och bror ingår.

Vilhelm Blomgren om…

… Florence Pugh, den brittiska skådespelerskan han spelar mot i ”Midsommar”:

– Hon var väl 21 när vi spelade in filmen, det skulle jag aldrig ha gissat. Hon är så fruktansvärt högpresterande hela tiden. Jag kan inte annat än hylla henne både som skådespelerska och människa, det var en fröjd att jobba med henne.

…teaterdebuten som 11-åring i ”Richard III” på Romateatern i Visby:

– Jag var kronprinsen av Wales. Dag Malmberg spelade titelrollen. Han var helt lysande. Och dödade mig. När han sedan själv dog, satt min farmor på första bänk och utbrast högljutt: Där kan du ligga! Dag kom bak och var så glad, för att en i publiken var så engagerad. Men hon var nog mest sur för att han hade dödat hennes barnbarn…

…sin insats och reaktionerna på tv-serien ”Gösta”:

– Jag gissade ju att det skulle vara någon slags rå stämning i serien, men min entré… man ser min snopp innan man ser mitt ansikte! Serien har ju både blivit risad och rosad, mest rosad, känns det som. Man måste gilla karaktärerna för att gilla serien. Det är den typ av komik jag gillar, karaktärsdriven, då blir handlingen nästan sekundär för mig.

…sin roll i Jonas Gardell-serien ”De dagar som blommorna blommar”:

– En kortfilm på gymnasiet var allt jag hade gjort framför kameran innan dess. Det här var en vecka innan vi började spela in ”Gösta”. En enda inspelningsdag. Regissören Simon Kaijser var jättetrevlig, men min lilla roll som mattelärare var ju inte överdrivet viktig för handlingen.

…sina två musikalroller i ”Hair” och ”My fair lady”:

– Jag har länge älskat ”Hair”. Mina föräldrar hade alltid haft minst ett par LP-skivor med musiken. Den gick för fulla hus i 82 föreställningar. Jag sjöng bland annat ”I got life”.

– ”My fair lady” är kanske inte min favoritmusikal, det är inte musik jag lyssnat på. Men regissören Elisa Kragerup gav en av de mest lustfyllda och inspirerande repetitionsperioder jag varit med om. Och kul med Magnus Uggla, sångerna passade honom så bra.

…varför han inte pratar som ”Babben” och andra kända gotlänningar:

– Gotländskan kom aldrig för mig. Ringmuren sabbade det, innanför den är det så mycket folk från resten av Sverige. Och mina föräldrar är ju inflyttade. Pappa från Stockholm, mamma kommer från Småland.

LÄS OCKSÅ Moodyssons HBO-serie är en älskvärd men påfrestande studie i dumsnällhet

LÄS OCKSÅ Tv-sommarens folkliga höjdpunkt är jobbiga ”Gösta”