Ingen Roskildefestival i år

Publicerad: 06 april 2020 kl. 21.14

Foto: Jens Nørgaard Larsen/NTB Scanpix/TT Det populära nakenloppet på Roskildefestivalen 2015. I år blir det ingen vinnare – festivalen är inställd. Arkivbild.

Den klassiska Roskildefestivalen blir inte av i år. Orsaken är att Danmarks statsminister Mette Frederiksen meddelat att förbudet mot stora folksamlingar förlängs till slutet av augusti.

Festivalen skulle ha hållits den 27 juni–4 juli. I början av mars var de 80 000 biljetterna för alla festivaldagar slutsålda, vilket var rekordtidigt.

Köpta biljetter gäller till nästa års upplaga, enligt arrangören.

Till festivalen – som i år skulle ha ägt rum för 50:e gången – var artister som Kendrick Lamar, Taylor Swift, Tyler the Creator, Thom Yorke och Faith No More inbokade.

Roskildefestivalen har sedan 90-talet varit norra Europas största musikfestival.

