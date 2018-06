Carola Häggkvist + FÖLJ

Carola om pinsamma missen med Ronan Keating: ”Vi bjöd på det”

NÖJE 30 juni 2018 11:19

Carola och Boyzone-stjärnan stod för ett bejublat framträdande i norska ”Allsang på grensen”.

Men nu avslöjar den svenska artisten att allt inte gick enligt planerna.

”Vi bjöd på det och skrattade efteråt”, skriver Carola på Instagram om missen.

I torsdags var det premiär av ”Allsang på grensen” på norska TV2, och tittarna bjöds direkt på en riktig stjärnduett när Carola Häggkvist och Ronan Keating tog sig an Boyzvoice-klassikern ”No matter what”.

Allsångspubliken såg ut att uppskatta framträdandet, och även Carola själv var nöjd.

Men samtidigt avslöjar hon nu på Instagram att alla kanske inte noterade att hon sjöng fel.

”Här sjunger vi fel refräng enligt vad vi hade övat in men ingen märker nåt och orkestern spelar på som vanligt och jag ser till å få feeling...”, skriver hon och fortsätter:

”Ronan Keating och jag ler mot varann och tar in momentum, han ger mig massa utrymme fast jag egentligen känner mig som Bambi på hal is just för o då och behöver hans hjälp med texten.. och så hamnar jag i en tuff meningsfälla att ta mig ur.. men få märker nåt”.



1 av 2 | Foto: YOUTUBE Carola och Ronan Keating i ”Allsang på grensen”.

Carola om Keating: Skön snubbe

När Carola ska sjunga ”I can’t deny what I believe, I can’t be what I’m not” blandar hon ihop orden och får i stället ur sig ”I can’t believe what I believe””.

Men missen går tittarna förbi, och som det proffs hon är kör hon på.

”Men det blev feeling och nerv så producenten och tv-bussen ville gärna behålla det! Vi bjöd på det och skrattade efteråt”, skriver Carola och passar samtidigt på att hylla sin duettpartner.

”Skön snubbe Ronan! Stabil, proffsig och ödmjuk”.

