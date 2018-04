Calle Åberg + FÖLJ

Dokusåpastjärnans förlovningslycka

Foto: TV3 Calle Åberg

NÖJE 24 april 2018 00:40

Calle Åberg, känd från bland annat ”Paradise hotel” och ”Ex on the beach”, är förlovad, skriver Hänt.se.

Efter att flera gånger ha sökt kärleken på tv har han nu stadgat sig med flickvännen Mariam Hanna.

”Jag har förlovat mig med kvinnan i mitt liv, min själsfrände och min bästa vän” skriver Calle Åberg.

Calle Åberg har medverkat i dokusåpor som ”Paradise hotel”, Ex on the beach” och ”För känd för kärlek”.

Men nu behöver han inte leta efter kärleken på teve längre. Efter att ha haft ett av och på-förhållande med flickvännen Hanna Mariam ett antal år gick Calle ned på knä och bad henne att bli hans fru, skriver Hänt.

I ett Instagraminlägg har han publicerat en bild på sig själv och fästmön då de kysser varandra. Han skriver om förlovningen:

”Jag är så otroligt glad! Min största dröm har slagit in! Jag har förlovat mig med kvinnan i mitt liv, min själsfrände och min bästa vän! Hela mitt liv har jag strävat efter att bli fotbollsproffs, det har alltid varit min stora dröm. Tills jag träffade dig, du vred min verklighet till ett liv av möjligheter och lycka. Nu är min dröm att för alltid få dela mitt liv med dig, bilda en familj och bli gammal med dig”.

”Du Mariam Hanna är min dröm! Av hela mitt hjärta JAG ÄLSKAR DIG.”

”Är verkligen lycklig”

För Hänt berättar Calle Åberg om hur det gick till när han friade.

– Det känns otroligt bra, jag är verkligen lycklig! Vi hade en förlovningsfest där våra familjer var med och där berättade vi liksom våra planer och sedan gick jag på knä framför alla.

Calles flickvän Mariam Hanna skriver också på sin Instagram om lyckan:

”Idag gick mitt livs största kärlek och världens bästa människa ner på knä och frågade om jag vill dela hela mitt liv med honom. Det ögonblicket var det bästa som någonsin har hänt mig. Vi har delat över 4 år tillsammans och det har inte alltid varit lätt men idag kände jag i hela kroppen att det var helt klart värt det. Jag ska äntligen börja mitt liv med mannen som tagit mig med storm, som överraskar mig varje dag och förgyller mitt liv”

”Carl Åberg, jag är överlycklig att få dela hela mitt liv med dig. Jag längtar tills jag blir din fru, föda dina barn och bilda familj med just dig.”

