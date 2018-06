Gigi Hadid + FÖLJ

Gigi Hadid och Zayn Malik bekräftar återföreningen



1 av 2 | Foto: Evan Agostini / TT / NTB Scanpix Zayn Malik och Gigi Hadid.

NÖJE 7 juni 2018 06:26

De gjorde slut – och blev ihop igen.

Nu bekräftar supermodellen Gigi Hadid och artisten Zayn Malik återföreningen på Instagram.

Gigi Hadid, 23, publicerade bilden som visar att hon och Zayn Malik, 25, är ett par igen på Instastories i tisdags kväll, rapporterar Daily mail.

Fotot visar Gigi Hadid i Zayn Maliks knä under en hemmakväll. Tidigare samma dag hade hon poserat på röda mattan under galapremiären av storfilmen ”Ocean's Eight” i New York.

Modellen och den före detta One Direction-stjärnan var ett par i två år, men meddelade i mars att relationen var över.

Har spekulerats kring relationen

”Jag är förevigt tacksam för den kärlek, tid och de livserfarenheter jag och Z delade. Jag önskat honom inget annat än det bästa och kommer att fortsätta stötta honom som hans vän”, skrev Gigi på Twitter.

Knappt en månad senare fångades de tillsammans på bild i New York och spekulationerna om en återförening var i gång.

Gigi Hadid är en av världens bäst betalda modeller och har bland annat gått visningar för underklädesmärket Victoria’s secret. Zayn Malik var tidigare en av medlemmarna i pojkbandet One Direction, men satsar nu på en solokarriär.

Svenska modeller som blev stora internationellt 00:18

LÄS OCKSÅ Supermodellen försvarar sig efter rasistanklagelserna

7 juni 2018 06:26