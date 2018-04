Katie Price attackerad och rånad av våldsamt gäng

NÖJE 1 april 2018 06:19

Äventyret i Sydafrika slutade i skräck för Katie Price.

Modellen och hennes barn ska ha blivit attackerade av rånare under en bilresa, rapporterar The Mirror.

– Det här var en hemsk prövning. Varje mammas värsta mardröm, säger en källa till sajten.

Katie Price och barnen Junior, 12, och Princess, 10, har befunnit sig på resa i Sydafrika den senaste veckan där de spelar in hennes nya webbdokumentär ”My crazy life”. Det var under en bilresa på väg till Swaziland som de plötsligt hamnade mitt i ett råndrama, skriver The Mirror.

Price, barnen, filmteamet och turister, färdades i två fordon. Enligt uppgift ska de ha stannat till vid vägen för en kisspaus, och det var då rånarna ska ha hoppat på dem.

Omringade av gänget ska Price och de andra tvingats ut ur sina bilar. De ska sedan ha blivit bestulna på mobiler, datorer, resehandlingar och pengar.



1 av 2 | Foto: AP Katie Price.

Skyddas av beväpnade vakter

Rånarna ska även ha tagit deras bilnycklar så att Price och de andra blivit strandsatta, i mörkret mitt ute i ingenstans.

Modellen, som enligt källor fruktade för sitt och barnens liv, ska ha klarat sig oskadd.

Däremot ska hennes chaufför ha slagits medvetslös. Ytterligare ett par personer fick köras till sjukhus med ansiktsskador.

En i Prices filmteam ska ha blivit så traumatiserad av händelsen att personen fått avbryta inspelningen.

Enligt The Mirror skyddas nu Price och barnen av beväpnade vakter under den fortsatta resan.

