Svensk stjärnregissör: ”Det var alltid mycket damer på Harvey Weinsteins fester”



Foto: Lotte Fernvall Mikael Håfström.

24 december 2018

Oscarsnomineringen för ”Ondskan” tog honom ut i världen.

Efter att ha jobbat med många av Hollywoods största profiler och filmstadens numera mest avskydda person, Harvey Weinstein, är Mikael Håfström, 58, tillbaka i Sverige, med både ny tv-serie och långfilm.

– Att det alltid var mycket damer på Harvey Weinsteins fester, det är en sak, men det var chockerande när man fick veta omfattningen av det som han anklagas för, säger han.

Skälet till intervjun är nya thrillerserien ”Dirigenten”. Premiär på streamingtjänsten C More på julafton och i TV 4 onsdag 9 januari.

Men det är förstås omöjligt att inte blicka tillbaka på hur Mikael Håfströms liv förändrades i samband med att Jan Guillou-filmatiseringen ”Ondskan”, efter att ha vunnit tre Guldbaggar, blev Oscarsnominerad. Kanadensiska ”De barbariska invasionerna” vann, men Håfström fick en internationell karriär.

– ”Ondskan” blev ju en biljett till ett helt annat äventyr. Det är 14, 15 år sedan. Hälften av tiden har jag bott i London, hälften i Los Angeles.

”Gick hårt åt folk”

Han har jobbat med stjärnor som Jennifer Aniston, Clive Owen, John Cusack, Samuel L. Jackson, Anthony Hopkins, Rutger Hauer, Gong Li, Sylvester Stallone, Sam Neill och 50 Cent.

Ändå är man nästan mest nyfiken på hur det var att göra tre filmer med bröderna Bob och Harvey Weinstein. Den sistnämnda numera Hollywoods mest avskydda man. Avslöjandena kring hans sexuella övergrepp, blev startskottet för hela #metoo-rörelsen. Innan dess var han ökänd för att i sin producentroll hänsynslöst köra över regissörer hur som helst.

– Att göra ”Derailed”, det var som en crash course in Hollywood filmmaking. Weinstein-bröderna hade just skilt sig från Disney-koncernen och startat eget bolag. Det var komplicerat att jobba med dem, men jag hade en bra producent som dealade dem dem.

– Harvey var en bully på många sätt, som gick hårt åt folk, men jag lyckades manövrera det där. Lät mig aldrig köras över. Det hjälpte förstås att ”1408” med John Cusack var en inte obetydlig fiansiell succé för dem.

Thrillerserien ”Dirigenten”

Nu är han tillbaka i Sverige. Först ut är thrillerserien ”Dirigenten” med Adam Pålsson som finansman som genom aktieaffärer hamnar i trubbel med gangsters och oligarker i det tidiga 2000-talets Ryssland.

– Det kändes spännande, nästan lite exotiskt, att göra något annorlunda än vanliga polisserier. Det är stimulerande att det är ett lite komplicerat drama på olika nivåer. Och en huvudperson med sina egna personliga demoner som jagar honom.

FAKTA Mikael Håfström Ålder: 58.

Bor: Stockholm.

Familj: Sambon Astrid Sylwan, konstnär, fyra barn.

Aktuell: Med tv-serien ”Dirigenten”. LÄS MER

Mikael Håfström om…

… att jobba med Sylvester Stallone och Arnold Schwarzenegger i fängelsethrillern ”Escape plan”:

– Helt oneurotiskt. De nästan tävlade om att vara bussigaste killen på inspelningen. Arnold Schwarzenegger satt gärna och rökte cigarr och drog historier ur sin karriär. Jag tror han tyckte om att jag lät honom få några repliker på sitt eget språk, tyska. Och vi spelade in i New Orleans, en trevlig stad.

… kommande filmen ”Quick”, premiär nästa höst:

– Det blir en journalistisk thriller, kan man säga. Jonas Karlsson spelar Hannes Råstam, han är vår hjälte, som drar oss in i den här rättshaveristiska historien kring Thomas Quick (David Dencik), eller Sture Bergvall som han heter nu. Quick är medveten om att filmen görs, men jag har inte pratat med honom. Har inte känt något behov.

