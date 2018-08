Joel Kinnaman + FÖLJ

Europride en självklarhet för Hollywoodstjärnan

NÖJE 4 augusti 2018 22:02

Joel Kinnaman njöt av stämningen och sjöng glatt med i låtarna under Prideparaden.

För honom är det viktigt att vara på plats.

– Jag vill vara här och supporta. Det är en fantastisk vecka, säger han till Nöjesbladet.

På fredagen gick den mäktiga Prideparaden genom Stockholm.

En mängd kändisar anslöt till festligheterna. En av dem var Hollywoodstjärnan Joel Kinnaman, 38.

Han drog många blicka till sig när han, iklädd en rosa enhörningströja, klev på tidningen QX flak tillsammans med tre vänner under paraden. Där sjöng han med i hits som Lady Gagas ”Bad romance”, Robyns ”Dancing on my own” och Village Peoples ”YMCA”.















1 av 6 | Foto: Ronny Larsson Joel Kinnaman njöt under Prideparaden.

”Jag vill bara ha kul”

Senare på kvällen berättade han för Nöjesbladet varför han deltar i festligheterna.

– Jag tycker att det är så roligt att vara här. Jag vill vara här och supporta. Det är en fantastisk vecka och jag vill bara ha kul, säger Joel Kinnaman.

Europride avslutas i Stockholm på söndagen. Sedan är det Göteborgs tur, med start den 14 augusti.

Här är svenskarna som gör succé i Hollywood 01:22

LÄS OCKSÅ Alcazar återförenas för unik spelning under Europride

LÄS OCKSÅ Tatu-stjärnan på blixtvisit: ”Vi kan inte fira Pride i Ryssland”

4 augusti 2018 22:02