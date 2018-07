Woody Harrelson + FÖLJ

Hollywoodstjärnans oväntade besök – på pizzeria i Järna













1 av 5 | Foto: Alexander Ataseven Woody Harrelson och Alexander Ataseven.

NÖJE 30 juli 2018 18:39

Alexander Ataseven kunde knappt tro sina ögon när han besökte pizzerian Nya Torino i Järna i helgen.

Plötsligt klev skådespelaren Woody Harrelson in i lokalen.

– Han hade fått tips om att Järna är vackert och att det finns en fin landsbygd runtomkring, säger Alexander Ataseven till Nöjesbladet.

Pizza-restaurangen Nya Torino i Järna fick minst sagt oväntat besök under söndagskvällen.

Runt 19.00 tog restaurangbiträdena emot en beställning – av skådespelaren Woody Harrelson.

Enligt uppgifter till Nöjesbladet bad han om en tallrik falafel och en liten, vegetarisk pizza.

– Han var jättetrevlig. En jättefin kille, jordnära och stor miljövän, säger Alexander Ataseven, som besökte restaurangen med kusinerna Robert Ataseven och Metin Ataseven.

När Woody Harrelson ätit klart tog den förundrade trion kontakt med skådespelaren, känd från storfilmer och -serier som ”Three billboards outside Ebbing, Missouri”, ”The hunger games”, ”True detective” och komediserien ”Skål”.

– Han hade åkt kollektivtrafik till Järna. Det är häftigt – att en världsstjärna åker kollektivtrafik. Vi blev imponerade av det, säger Alexander Ataseven.

Fick tips om Järna

Woody Harrelson är engagerad i miljöfrågor. I USA har han till exempel gjort sig känd för att köra runt till olika inspelningsplatser i en buss döpt till ”The Mothership” och som drivs av hampa-olja. Bussgolvet är av kork och solpaneler. Enligt Alexander Ataseven var det just hans vurmande för miljön som tog honom till Järna.

– Han kom förbi på en kort visit när Red hot chilipeppers spelade för sju år sedan (2011 i Globen med ”I'm with You World Tour”, red. anm.). Nu hade han rest lite mer i Sverige och sa att han fått en helt annan bild av svenska landsbygden. Han hade fått tips om att Järna är vackert och att det finns en fin landsbygd runtomkring, så han hade rest runt lite i Järna med omnejd. Sen fick han väl tips om just den här restaurangen, säger Alexander Ataseven och fortsätter:

– Han tycker vårt land är helt fantastiskt med vacker natur.

När Woody Harrelson kände sig mätt och belåten tackade han restaurangägaren Chafik Kasten för besöket.

Ville ha laktosfri glass

– Han var jättetrevlig. Han sa att han var mycket nöjd. Efter ville han ha laktosfri glass. Jag hämtade en till honom från Konsum, säger Chafik Kasten.

Därefter skjutsade Alexander Ataseven Woody Harrelson till hans nästa destination – Södertälje.

– Vi bjöd honom på en läsk på Templet bar och sedan tog han bussen därifrån till Östertälje och vidare mot Stockholm. Det var en fantastisk upplevelse. Vi blev väldigt imponerade. Han är inte den här stereotypa kändisen som kanske kan bli lite divig med stort habegär. Den här killen var väldigt ödmjuk, säger Alexander Ataseven.

Av den kritikerrosade skådespelarens Instagram att döma, har han nu lämnat Sverige. Besöket har ingått i en rundresa i Europa. Under måndagen publicerar han en bild på en tavla på Arlanda.

”Cool målning på Arlanda flygplats i Sverige. Hejdå Europa, hej USA!”, skriver han.

Fler Hollywoodkändisar väljer Sverige

Woody Harrelson är inte den enda Hollywoodkändisen som gillar att semestra i Sverige. 2010 köpte Will Ferrell, som spelade tillsammans med Harrelson i ”Semi-Pro”, sommarstuga i Gnesta. Förra året cyklade Justin Bieber runt i skogarna i Boden i Norrbotten och festade på lyxbåt i Stockholms skärgård. 2010 shoppade Michael Douglas och Catherine Zeta Jones i Stockholm. Och 2015 åt Solange Knowles, Beyoncés syster, älgkött och badade i norrsken i Sverige. För att nämna några få exempel.

Dagens nöjesrubriker 30 juli 00:29

LÄS OCKSÅ Woody Harrelson: ”Jag försökte springa ifrån polisen”

30 juli 2018 18:39