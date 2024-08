”Dancing with the stars”-proffset Artem Chigvintsev gripen

Misstänks för våld i hemmet

Publicerad 07.59

Nikki Garcias man har gripits.

Nu misstänks Artem Chigvintsev för våld i hemmet, skriver flera amerikanska medier.

Artem Chigvintsev, 42, känd som proffsdansare i amerikanska ”Dancing with the stars”, greps under torsdagsmorgonen, skriver E News.

Polisen i Napa, Kalifornien uppger för TMZ att de fick ett larm om våld i hemmet och säger att skador ska ha varit inblandade. Chigvintsev misstänks nu för grov kroppsskada på sin maka. Offret har bett om total sekretess i fallet.

expand-left helskärm Artem Chigvintsev.

Han släpptes senare mot en borgenssumma på 25 000 dollar, vilket motsvarar drygt 255 000 svenska kronor.

Gift med Nikki Garcia

Chigvintsev har varit med i tolv säsonger av långköraren ”Dancing with the stars”. Det var i programmet som han träffade sin nuvarande fru realityprofilen Nikki Garcia, 40, som han delar sonen Matteo, 4, tillsammans med.

expand-left helskärm Artem Chigvintsev och Nikki Garcia

Gripandet kommer bara ett par dagar efter parets bröllopsdag. Den 26 augusti delade Garcia ett inlägg på Instagram med Elvis Presleys låt ”Can’t help falling in love”.

”Jag visste att jag föll för honom och att det här var menat”, skev hon i bildtexten.

Varken Artem Chigvintsev eller Nikki Garcia har kommenterat gripandet.