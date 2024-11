Skådespelaren Song Jae-rim är död – blev 39 år

Medverkade i ”The mood embracing the sun”

Uppdaterad 21.58 | Publicerad 21.57

Den sydkoreanska skådespelaren är död.

Song Jae-rim blev bara 39 år.

Polisen bekräftar för lokala medier att en vän hittade Song Jae-rim död i hans lägenhet i Seongdong, Sydkorea. Det ska även ha hittats ett tvåsidigt brev på platsen, skriver India today.

Enligt polisen ska det inte finnas några tecken på att brott har begåtts. Dödsorsaken är fortfarande okänd.

I ett uttalande berättar familjen att en liten, privat begravning kommer att äga rum i huvudstaden Seoul under torsdagen.

Slog igenom 2012

Song Jae-rim fick sin första roll 2009 i filmen ”Actresses”, men det stora genomslaget kom 2012 när han medverkade i tv-serien ”The mood embracing the sun”, som finns på Netflix.

Han har även varit med i en rad koreanska dramaserier som ”Cool guys”, ”Hot ramen” och Netflix-serien ”Clean with passion for now”, samt ”Queen woo” som släpptes så sent som i augusti i år.