Dominika Peczynski hyllar Trump: ”Vi kanske till och med får fred på jorden”

”The Great Comeback Kid”

Uppdaterad 10.21 | Publicerad 09.42

Dominika Peczynski hyllar Donald Trump efter nattens val.

I ett inlägg på Instagram beskriver hon honom som ”The Great Comeback Kid”.

Dominika Peczynski, 54, hyllar Donald Trump.

I ett inlägg på Instagram ventilerar hon sina tankar om presidenten och de som kritiserat honom.

”Aldrig har väl en människa blivit så globalt mobbad, hånad, motarbetad, underskattad och häcklad som President Trump. Och nu är han The Great Comeback Kid. Det finns en poetisk rättvisa i det”, skriver hon på sin sociala kanal.

Nu uppmanar hon alla som oroar sig över valresultatet att ta det med ro.

”Ni som lider av Trump Derangement Syndrome - ta en chill pill, gå på promenad, drick en kopp te med honung. Gråt en skvätt om ni vill. Det är helt ok att känna alla möjliga saker. Men vet ni vad? It's gonna be all right. Vi kanske till och med får fred på jorden och lugn mellan nationerna”, skriver Peczynski i inlägget.

Kommentarerna: ”Softa”

I kommentarsfältet går åsikterna i sär. Flera följare uttrycker sitt missnöje, men medieprofilen och artisten uppmanar dem till att ”softa”. Andra följare håller med Peczynski.

”Instämmer HELT!”, skriver Åsa Ingrosso.

Politiska engagemanget

Peczynski har tidigare engagerat sig politiskt, men inte Moderaterna som hennes sambo Anders Borg, 56. Efter att Nyamko Sabuni blev partiledare för Liberalerna anslöt sig Dominika Peczynski till partiet.

”Tack vare denna fantastiska människa har jag blivit medlem i ett parti för första gången i mitt liv”, skrev hon på Facebook om beslutet.

Aftonbladet har sökt Dominika Peczynski.