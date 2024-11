Bryan Adams till Sverige i sommar

Spelar i Dalhalla och på Töreboda kanalfestival

Uppdaterad 15.22 | Publicerad 15.15

Bryan Adams kommer till Sverige för två konserter i sommar.

Den 4 juli spelar den kanadensiske rockstjärnan på Dalhalla i Rättvik och den 5 juli ställer han sig på scen på Töreboda kanalfestival.

Bryan Adams slog igenom stort 1983 med albumet ”Cuts like a knife”, som förutom titelspåret även innehöll topplistefavoriten ”Straight from the heart”. Det blev början på en lång rad topplistehits på 1980- och 90-talen som ”Summer of 69” och filmlåten ”(Everything I do) I do it for you”.

Adams senaste album, ”So happy it hurts”, kom 2022.

expand-left helskärm Bryan Adams. Arkivbild.