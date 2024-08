Nya ”Avatar”- och ”Star wars”-detaljer avslöjade

”Superhjältarna” och ”Frost” får uppföljare

TT-AFP

Uppdaterad 20.15 | Publicerad 11.39

Den tredje ”Avatar”-uppföljaren har fått ett premiärdatum och de första bilderna från den nya ”Star Wars”-filmen har släppts.

Det presenterades under ett Disney-event i Kalifornien på fredagen, inför 12 000 åskådare.

”Avatar: Fire and ash” får biopremiär den 19 december 2025 och spelas just nu in på Nya Zeeland. Regissören James Cameron utlovar att tittarna ska få ta del av nya kulturer, miljöer och vegetationsområden på den fiktiva planeten Pandora.

expand-left helskärm James Cameron arbetar just nu med "Avatar: Fire and ash", den tredje filmen i filmserien. Arkivbild.

– Den nya filmen är inte vad ni förväntar er. Men den är definitivt vad ni vill ha, säger regissören.

De fjärde och femte uppföljarna i filmserien väntas ha premiär 2029 och 2031.

expand-left helskärm Avatar: The way of water

”Star Wars” kommer tillbaka

Under presentationen fick besökarna även ta del av klipp från den kommande ”The Mandalorian and Grogu”, Disneys första film från ”Star wars”-universumet sedan ”The Rise of Skywalker” från 2019. Fansen får bland annat återse rollfiguren Baby Yoda.

– Vi tar ”Star Wars” tillbaka till bioduken, säger producenten Dave Filoni.

expand-left helskärm Hela gängen från succén Frost.

Barnfavoriterna får uppföljare

Pixar-chefen Pete Docter avslöjade även att en tredje ”Superhjältarna”-film var på gång. Dessutom berättade ”Frost”-regissören Jennifer Lee att det kommer två nya filmer i filmserien, ”Frost 3” väntas ha premiär 2027. Det skriver BBC.

De senaste åren har flera av Disneys påkostade satsningar floppat, bland annat ”Lightyear” och ”The Marvels”. Den här sommaren har företaget dock levererat publikframgångar som ”Deadpool & Wolverine” och ”Insidan ut 2”.