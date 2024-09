Mannen bakom Titanics ledmotiv död

Uppdaterad 08.24 | Publicerad 2024-09-08 16.51

Will Jennings, medförfattare till dundersuccéer som Steve Winwoods ”Higher love” och Celine Dions ”My heart will go on”, har har avlidit, 80 år gammal, enligt The Hollywood Reporter.

Jennings karriär, som sträckte sig över fem decennier, fick fart i mitten av 1970-talet när han slog sig ihop med kompositören Richard Kerr och skrev Barry Manilows hit ”Looks like we made it”.

Jennings fortsatte med att skriva för ett antal stora artister som BB King, Whitney Houston, Mariah Carey, Jimmy Buffett och Roy Orbison.

Jack Nitzsche, Buffy Sainte Marie och Will Jennings vann 1983 en Oscar för sången "Up where we belong" från filmen "En officer och en gentleman".

expand-left helskärm Titanic

1983 vann Jennings sin första Oscar för låten ”Up where we belong”, skriven för Taylor Hackfords film ”En officer och en gentleman”.

Åtta år senare vann han en Grammy och fick en Golden Globe-nominering för texten till Eric Claptons ”Tears in heaven”, som handlar om Calptons fyraårige sons död, och som användes som ledmotiv i filmen ”Rush”.

Allra största framgången var ”My heart will go on”, ledmotivet till ”Titanic”, som svepte hem en Oscar, en Golden Globe och en Grammy Award 1998.

2006 valdes Will Jennings in i textförfattarnas Hall of Fame.