Strikta kravet: Bara då får ”PH”-deltagarna ha sex

Nygamla ”Paradise hotel” har premiär 9 september

Publicerad 15.08

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Ut med snällare ”Paradise” – in med nygamla ”Paradise hotel”.

Skandalsåpan är snart tillbaka och Aftonbladet har bevakat inspelningen på plats i Mexiko.

Här är 35 fakta om nya säsongen som alla ”PH”-fans borde ha koll på.

”Paradise hotel” i siffror

arrow Kameror i huset: 52 stycken

arrow Timmar inspelat material under en säsong: Cirka 2 200 timmar

arrow Antal jokrar som hittills presenterats: Fem av tio, vilket är hälften av alla jokrar. Här är alla deltagare i ”PH” som presenterats hittills.

arrow Personer som jobbar under hela inspelningsperioden: Runt 110 personer

arrow Antal gånger deltagare råkar hoppa i poolen med myggan på sig: Någon enstaka gång

arrow Antal klädombyten programledaren Rebecca Stella hade med sig till inspelningen: Runt 100 ombyten

arrow Maxgräns för hur många väskor deltagarna får ta med sig: Två resväskor (2 x 23 kilo)

arrow Så ofta tvättas deltagarnas kläder: Dagligen

expand-left helskärm Skandalsåpan ”Paradise hotel” är tillbaka. Rebecca Stella är programledare. Diana Moseni och Fredrik ”Fimpen” Olsson är två av ”all stars”-deltagarna.

Regler och rutiner i produktionen

Tre år har gått sedan realityprogammet stoppades av Viaplay efter misstänkta sexbrott. Sedan kom snällare ”Paradise”, ett realityprogram med ”fokus på samtida värderingar” där programformatet ändrades en hel del.

Många förändringar har fått hänga med när ”Paradise hotel” nu kommer tillbaka.

Detta gäller i produktionen:

arrow Mindre alkohol under festerna i huset än tidigare säsonger. Deltagare som produktionen anser druckit för mycket kan få ”alkoholstopp” en stund eller resten av kvällen.

arrow Deltagarna behöver inte dela säng om man inte vill utan det är separata sängar i rummen.

arrow Alla deltagare går en samtyckeskurs som heter ”Fatta”.

arrow Produktionen går igenom kontrakten grundligare med deltagarna. Detta för att säkerställa att de har tagit till sig all information och reglerna ordentligt.

– Det har stått hela tiden och varit där. Men man kanske inte har uttalat det också. Utan man har förlitat sig på att deltagare har läst kontraktet. Men det kan också vara skrivet med juridiskt språk så då har man gått igenom reglerna väldigt tydligt med dem. Vad samtycke innebär, alla regler kring hur man beter sig i språkbruk och kring alkohol och så vidare, säger Viaplays presschef Susanne Nylén.

arrow Produktionen har en dialog med deltagarna innan de får ha sex. Om personer i ”PH”-huset vill ha sex med varandra måste de prata enskilt med produktionen och säga att de ger sitt samtycke innan de får fortsätta.

arrow Fler kameror i huset än tidigare säsonger för att skapa en tryggare miljö.

arrow Personalen i produktionen är mycket synliga för deltagarna och stämmer av mycket.

expand-left helskärm Huset i Jalisco, Mexiko där inspelningarna av ”Paradise Hotel” 2024 äger rum.

Frågor och svar

arrow Filmar de när deltagarna går på toaletten?

Kameror finns uppsatta på toaletterna. Deltagarna blir informerade om att deras toalettbesök inte kommer med i programmet, utan där får de vara i fred. Men det finns undantag.

Tar man med sig någon annan deltagare dit eller pratar om sådant som är del av spelet eller programinnehållet kan det tas med i programmet. Så vill de inte att något från toaletten ska komma med i ett avsnitt får de gå dit själva och inte prata om programmet.

arrow Varför är det aldrig med i programmet när deltagarna äter lunch och middag?

Detta filmas inte eftersom det oftast är under lunch och middag som deltagarnas synkar spelas in. Deltagarna måste äta under tystnad eftersom de inte får prata om spelet när kamerorna inte är igång. Det var också under lunch och middagstid som medier kunde besöka ”PH”-huset eftersom inspelningen då var pausad.

arrow Har deltagarna tillgång till psykolog?

Psykologen har samtal under castingprocessen, före avfärd samt efter hemkomst. Psykolog finns också tillgänglig via telefon eller länk vid behov under inspelningen.

arrow Var bor deltagare innan de kommer in i huset och när de åkt ut?

Deltagarna placeras ut på olika hotell i närområdet, detta eftersom de inte får träffas utanför huset då detta kan påverka tävlingen. Inför att de ska gå in i huset för första gången, eller väntar på besked om de får komma tillbaka, sitter de isolerade på ett hotell. De har inte tillgång till internet eller sina egna telefoner, de kan dock alltid komma i kontakt med produktionen. Alla tilldelas en deltagaransvarig som kommer och umgås med dem ofta.

expand-left helskärm I och runt om huset finns det 52 stycken kameror.

Inspelningsplatsen Playa Nix

arrow Flera länders versioner av ”Paradise hotel” spelas in här.

arrow Enligt flera i lokalbefolkningen runt inspelningsområdet som Aftonbladet pratat med ägs fastigheten av en amerikansk man från Texas som kallas ”el arquitecto” – ”arkitekten”.

arrow Två grindvakter som byter av varandra jobbar vid infarten till Playa Nix. Vid grinden finns en liten stuga där kvällsvakten sover. Det finns också vakter på stranden som ser till att inte utomstående går förbi under inspelningen.

arrow Det finns ett vackert kapell på området som också används av ”PH”-produktionen. Bland personalen på plats kallas kapellet för ”kyrkan”.

expand-left helskärm Huset i Jalisco, Mexiko där inspelningarna av ”Paradise Hotel” 2024 äger rum.

Detta får deltagarna av produktionen

Bland annat:

arrow Kondomer

arrow Schampo

arrow Balsam

arrow Nikotinplåster

arrow Rakhyvlar

arrow Tamponger

expand-left helskärm Huset i Jalisco, Mexiko där inspelningarna av ”Paradise Hotel” 2024 äger rum.

Rummen i ”PH”-huset

arrow Sviten

arrow Verde

arrow Naranja

arrow Amarillo

arrow Marrón

arrow Solo

”Paradise hotel” har premiär den 9 september på Viaplay, Pluto TV och TV3.