Rapparen DMX är död

Stjärnan blev 50 år – låg i koma efter överdos

Publicerad: 09 april 2021 kl. 18.23

Uppdaterad: 09 april 2021 kl. 19.11

Rapparen DMX är död, bekräftar hans familj.

Han har legat i koma senaste veckan efter en överdos.

Stjärnan blev 50 år.

Earl Simmons, känd under namnet DMX, är död. Beskedet bekräftas av hans familj, skriver Variety. Rapparen lades in på sjukhus förra fredagen efter att ha tagit en överdos i sitt hem, skriver TMZ.

Under veckan har han legat i koma och hans status har beskrivits som mycket kritiskt. Under fredagen rapporterade hans familj till TMZ att flera av hans organ slutat fungera.

”Earl var en krigare som kämpade till slutet. Han älskade sin familj av hela sitt hjärta och vi värnar om de tiderna vi tillbringade med honom. Earls musik inspirerade otaliga fans över hela världen och hans arv kommer att leva för evigt. Vi uppskattar all kärlek och stöd under denna oerhört svåra tid”, skriver familjen i ett uttalande.

Ruff Ryders flaggskepp

Earl Simmons föddes i Mount Vernon i New York, och började sin karriär i mitten av 80-talet. 1998 släppte han låten ”Ruff Ryders Anthem” som toppade Billboardlistan i veckor. Singeln har sålts i fem miljoner exemplar.

Året därpå släppte han albumet ”... And then there was X”, som innehöll hitlåten ”Party up”. DMX var skivbolaget Ruff Ryders största namn runt millennieskiftet, och hans rap har influerat en mängd andra artister.

DMX sågs också i flera filmer, bland annat i ”Romeo must die” från 2000 och krimdramat ”Belly”, där han och rapparen Nas, 47, spelar huvudkaraktärerna.

New York-rapparens liv har kantats av tunga missbruk. 2016 var han nära att mista livet efter en överdos på ett hotellrum i New York. För tre år sedan dömdes han till 12 månaders fängelse för skattefusk. Han har också suttit inne för droginnehav, stöld och djurplågeri.

