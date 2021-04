”Masked singer” anmält till Granskningsnämnden

När studiopubliken har tio sekunder kvar att rösta räknas det ner i rutan och samtidigt visas en logga för en mobiloperatör.

Nu har ”Masked singer” anmälts till Granskningsnämnden för reklamkuppen – men värdet på reklamen avfärdas som låg.

– Denna form av reklam är rätt trubbig och verkningslös, säger John Aleman på mediebyrån Amplifi.

Mitt under TV4:s succéprogram ”Masked singer” dyker mobiloperatören Tre:s logotyp upp i tv-bilden och blir liggande i tio sekunder. Så har det sett ut på bästa sändningstid i samtliga avsnitt av Sveriges just nu största tv-program.

Nu har TV4 anmälts till Granskningsnämnden för reklamkuppen.

”Jag anser att tio sekunder är för länge och sändningen kan inte kan jämföras med sportevenemang. Vilket företag som leverar röstresultat i en musiktävling är inte jämförbart med sport och anses som sponsring”, skriver anmälaren till Granskningsnämnden.

Foto: TV4 Mobiloperatörens logga dyker upp i rutan i de mest spännande minuterna under sändningen av ”Masked singer” i TV4.

Foto: TV4 Logotypen för mobiloperatören ligger kvar i tio sekunder under sändningen av TV4:s ”Masked singer”.

Experten: Lågt värde – men uppfriskande

Loggan för telekombolaget syns i vad som kan beskrivas som programmets mest spännande skede, precis innan det ska avslöjas vem som döljer sig under en av de fantasifulla maskerna. Studiopubliken skickar in sina röster genom att svara på ett sms i mobilen och när publiken i det förinspelade programmet har tio sekunder kvar på sig att rösta dyker en nedräkning upp i tv-rutan. Intill den nedräkningen visas också Tre-loggan.

John Aleman, investment director på mediebyrån Amplifi och expert på tv-reklam avfärdar värdet på reklamen som lågt:

– Denna form av reklam är rätt trubbig och verkningslös. Inget som betingar en hög prislapp. Det kommersiella värdet kanske uppgår till max 20 000 till 30 000 kr för varje inslag, säger han.

– Dock är det få förunnat att synas med sin logotyp i en redaktionell miljö i ett av Sveriges största familjeprogram. Enligt mig är logotypen inget som stör utan det är uppfriskande att TV4 försöker och vågar lansera nya reklam-ytor.

FAKTA Så här går röstningen till i ”Masked singer” Studiopubliken på omkring 40 personer och de cirka 60 personer som fått följa inspelningarna hemifrån via länk utgör ”folkets röst”.

Dessa får under inspelningen ett sms i stil med:

Vem vill du rösta vidare?

1 för Enhörningen

2 för monstret

Publiken skickar in sina röster genom att svara på sms:et med en siffra.

TV4:s röstningsansvarige stämmer av att alla har röstat och sammanställer resultatet.

I tv-programmet ser det ut som att studiopubliken röstar via en speciell app, men som Aftonbladet tidigare har avslöjat är allt sker via sms. ”Appen” som syns i bild är bara ett fotografi för att det ska se snyggare ut i sändningen. LÄS MER

GRN: Får endast förekomma i sport- och tävlingsprogram

Granskningsnämnden har i flera tidigare beslut konstaterat vad som gäller för logotyper i bild:

”Elektroniska företagsskyltar får endast förekomma i sport- och tävlingsprogram i tv- sändningar och beställ-tv (playtjänster och liknande, reds anm). Skyltarna får visa namnet på eller logotypen för det eller de företag som tillhandahållit utrustning eller tjänster som varit nödvändiga för att producera information om resultat, matchställning eller dylikt.”

Mot den bakgrunden har konkurrentkanalen SVT friats för logotyper i bild i samband med sändningar av internationella sport- och tävlingsprogram som Eurovision song contest i Malmö 2013 och friidrotts-VM i Peking 2015.

Under Eurovision song contest visades en logotyp för Telia Sonera samtidigt som röstavlämningen genomfördes. Då konstaterade Granskningsnämnden att reklamskylten var okej ”eftersom företaget tillhandahållit de telefon- och dataförbindelser som var nödvändiga för att genomföra omröstningen och resultatrapporteringen”. Granskningsnämnden konstaterade också att SVT ”inte heller fått någon ersättning för visningen”.

Foto: SVT FRIAD. SVT gjorde inte fel när de upprepade gånger visade Telia Soneras logga i bild under poängräkningen i Eurovision song contest 2013.

SVT friades för friidrotts-VM och Eurovision

Under friidrotts-VM i Peking anmäldes SVT för att under flera tillfällen ha visat loggor för elektroniktillverkarna Seiko och Canon, varje gång i fem sekunder. Även då friades SVT och granskningsnämnden skrev i sitt beslut om företagslogotyperna:

”...dessa kännetecknade två företag som tillhandahållit tjänster som varit nödvändiga för att producera information om tidtagning, poäng och resultat i de aktuella sändningarna och att logotyperna visades i samband med tillhandahållandet av informationen. Logotyperna får även anses ha visats i rimlig omfattning.”

Foto: SVT FRIAD. SVT gjorde inte fel när de under friidrotts-VM i Peking 2015 visade Canon-logotypen i bild i samband med resultattavlor och liknande.

TV4 fälldes för hamburgarreklam

Tidigare i år fälldes TV4 för att under förra höstens sändning av ”Idol” tagit med de tävlande till en hamburgerkedja, som också var huvudsponsor till programmet, och där visat mänger av kedjans loggor i bild under sändningen. TV4 dömdes då att betala 50 000 kronor i straffavgift.

Foto: TV4 FÄLLD. TV4 fick betala straffavgift på 50 000 kronor för besöket hos hamburgerkedjan som också var huvudsponsor åt ”Idol” hösten 2020.

Aftonbladet har under veckan upprepade gånger sökt ansvariga på TV4 med frågor om anmälan till Granskningsnämnden och hur mycket kanalen fått betalt för att exponera telekomföretagets logotyp i bild. På fredagseftermiddagen svarar slutligen programchefen Mia Lindqvist via sms. Men trots att anmälan till Granskningsnämnden kom in redan den 7 april säger hon sig inte känna till den:

”TV4 kommenterar aldrig samarbeten med våra partners och vi känner inte till någon anmälan, men om det kommer en sådan så inväntar vi Granskningsnämndens utlåtande”, skriver Mia Lindqvist.

