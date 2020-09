”Dotter” till akuten – slog i huvudet och fick blackout

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 10 september 2020 kl. 19.27

Uppdaterad: 10 september 2020 kl. 19.48

Johanna ”Dotter” Jansson slog i huvudet på en fest i helgen.

Efter flera dagar av smärta och illamående tvingades artisten åka in till akuten.

”Förmodligen och förhoppningsvis är det bara hjärnskakning”, skriver hon i ett sms till Aftonbladet.

Johanna ”Dotter” Jansson, 33, säger att olyckan hände redan i lördags. Men det var inte förrän under torsdagen som hon åkte in till akuten, något hon lagt upp på Instagram stories.

”Var på en väldigt trevlig efterfest i en fin vinkällare efter min spelning, men jag glömde bort att det var lågt till tak så jag dunkade huvudet i bergstaket på väg ut ur den. Jag fick en blackout i någon sekund och föll sakta bakåt, men de andra tog emot mig”, skriver hon i ett sms till Aftonbladet.

Spelade trots smärtan

Trots att Melodifestivalenstjärnan hade väldigt ont dagen efter ställde hon inte in sina spelningar, och även under måndagskvällen spelade hon under Måns Zelmerlöw och Jonas Björkmans insamlingsgala ”Walk with us”, som sändes på aftonbladet.se.

Johanna "Dotter" Jansson på akuten.

Johanna "Dotter" Jansson i Melodifestivalen 2020.

”Jag har haft ont, mått illa och känt mig yr sen incidenten och avbokat alla låtskrivarsessions denna vecka, har fullt upp så det är svårt att bara släppa allt. Försökte vila lite ett par dagar, men i dag blev det värre. Det är som ett tryck i skallen.”

Ska röntgas

Nu väntar hon på att få röntgas för att se att det inte blivit en allvarligare skada.

”Men förmodligen och förhoppningsvis är det bara hjärnskakning. Jag är ganska klumpig av mig och slår mig ofta illa i skallen, men den här gången träffade det nog fel punkt!”

