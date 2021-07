Johan Glans: ”Tv-serien är helt bananas, det var det jag gillade”

Konstigast – och stundtals väldigt roligt – på tv just nu:

”Home invasion”, amerikansk science fiction-serie på Viaplay – med Johan Glans i huvudrollen.

– De flesta tv-serier har vanlig igenkänningshumor. Det här är helt bananas. Det var det jag gillade med serien, säger den 47-årige svenske komikern.

När vi möts i Nent-huset på Ringvägen i Stockholm är det första man lägger märke till Johan Glans knallröda kalufs.

– Det är inget att göra åt. Jag har just avslutat inspelningen av andra säsongen av Ture Sventon-serien där jag spelar Ville Vessla, säger han.

Nya säsongen kommer på C More och TV4 i vinter, har åter Robert Gustafsson och Helena Bergström i huvudrollerna och har senaste månaden spelats in på Teneriffa.

– Där finns mycket öken och djungel som inte finns i Sverige, säger Johan.

Men nu är han aktuell i ”Home invasion” vars sex avsnitt just släppts på Viaplay. En smått galen science fiction-komediserie om en utomjordisk familj som flyttar till USA för att förbereda en invasion av vår planet. De är, hjälpligt, förklädda till människor, men beter sig ibland lite avigt. Komplikationer uppstår när några försöker bryta sig in i deras hus…

– Det är ju lite som en följetong, när avsnitt sex är slut har man kommit i mål.

– Jag var i Los Angeles och spelade in komediserien ”Swedish dicks” med Peter Stormare. Där träffade jag en producent. Vi blev goda vänner, hon berättade att hon hade det här manuset där jag skulle passa i en roll som alien, utomjording. Sedan började hon prata med Peter Settman (som är exekutiv producent). I och med att jag är med, var Nent med att slanta upp pengar till serien. Så det blev en svensk-amerikansk produktion – inspelad i Budapest.

– Jag älskade manus, men tänkte: Hur ska de göra det här? Det är ju rymdskepp och dinosaurier och allt möjligt. Men regissören har jobbat mycket med specialeffekter och lugnade oss. Sedan specialskrev de lite för mig. Jag har en typisk ”Johan Glans-slipover” och det gjorde inget att jag inte pratar perfekt engelska, jag är ju en alien.

Var det svårt att spela in på engelska?

– Eftersom jag är en alien som försöker smälta in, behöver jag ju inte sätta dialekten till hundra procent. Jag tycker faktiskt det är jobbigare att spela på stockholmska. När jag spelade Anders Burman (1928-2013, legendarisk musikproducent) i ”Cornelis” (2010) sa regissören (Amir Chamdin) efter ett par tagningar åt mig att göra det på skånska i stället.

– Det är väl historieförfalskning, han var inte skåning, sa jag.

– Det är känslan det handlar om, sa han.

Med i ”Home invasion” är bland annat Morena Baccarin, känd från ”Deadpool”-filmerna och tv-serien ”Homeland”, och Nishi Munshi och Jadah Marie, som spelar Johan Glans alien-fru respektive -dotter.

– Morena var bedårande. Och man märkte att hon var lite stjärna, hon kom dit och gjorde alla sina scener på några dagar. De andra två kände jag inte till innan, men mina barn kände igen Jadah från någon Disney-serie.

Tv-debuten klarade Johan Glans av som tonåring när han tävlade i ”Kvitt eller dubblet” i ämnet James Bond. Annars är det ju som stå upp-komiker han är mest känd, genom allt större turnéer, den senaste för några år sedan hette ”World tour of the world”.

– Storhetsvansinnesturnéer, säger han och skrattar.

– Då kunde man resa runt i världen, nu är det inte läge det för.

Under senare år har Johan allt oftare även dykt upp som skådespelare. På scenen i Monty Python-musikalen ”Spamalot!”. Senast i 2020 års julkalender ”Mirakel” och i långfilmskomedin ”Snälla kriminella”, som skulle haft biopremiär i våras men i stället kom på SVT direkt.

En av manusförfattarna till ”Mirakel” var Sara Young, som även var med och skrev och själv regisserade ”Snälla kriminella”.

Hon är också Johan Glans fru.

– Vår stora grej är ju vårt livsprojekt ihop med barn (10 och 13 år) och hem, vi har varit ihop i 17 år. Men det skulle vara roligt att jobba mer ihop också. I ”Snälla kriminella” skrev hon en rätt taskig roll åt mig, hon vet att jag inte kan säga nej. Sedan tror jag hon skrev in en sexscen också bara för att jävlas med mig (skratt).

Pratar ni mycket humor ihop hemma?

– Det är klart vi skvallrar och pratar mycket om jobbet. Och man ger feedback till varandra vid köksbordet. Men jag brukar bli så nervös när jag drar skämt för henne, jag fuckar allltid upp det, så hon ofta säger: Jag fattar inte vad du menar. Äsch, det funkar när det kommer publik, brukar jag tänka då.

Till skillnad från en del andra stå upp-komiker, har Johan Glans aldrig haft regissör ens till sina allra största turnéer.

– Nä, jag spelar in mina framträdanden på mindre ställen på telefonen, lyssnar var folk skrattar, flyttar om och lägger i ordning. Det är mina egna projekt. Jag vill bestämma själv, även om det blir sämre så. Om jag hade en regissör, kanske jag skulle börja göra grejer jag kanske inte egentligen vill göra.

När Johan Glans slog igenom, gjorde han mycket saker ihop med David Batra.

– Vi hänger fortfarande och våra familjer umgås. Vi pratar om att göra saker tillsammans men det kommer alltid något emellan. Nu har han ju varit i Indien mycket de senaste åren. Då och då stöter jag på David i den lokala Coop-butiken då vi bor i närheten av varandra. Då och då ser man ju också att folk känner igen honom och säger något till honom. Det bekymrar honom inte.

– Ofta berättar folk tillbaka något skämt man har sagt. Vad roligt det var när du sa det där… och så vidare. Lite svårt att svara på, dock. Jo, tack, jag kommer ihåg det, det var jag som hittade på det. Nej, men… jag tycker det är kul att bli igenkänd på sta'n. Att bli känd som komiker är en bra grej, folk associerar en med skratt och något positivt. Det är inte som att vara politiker.

Närmaste planerna är semester. Sedan börjar repetitionerna inför ”Om dessa väggar kunde cykla – en hyllning till Hasse & Tage”, en show på Lilla Cirkus i Stockholm som framförs 8-31 oktober. På scenen står, förutom Johan Glans, även Adde Malmberg (även regi), Emma Molin, Eric Stern, Mimi Terres och pianisten Marika Willstedt med sin trio.

Då har du rätta Tage Danielsson-färgen på håret nu, säger fotografen Björn Lindahl till Johan.

– Ja, och jag var permanentad, så jag hade krullet också, svarar Johan.

– Jag ser mycket fram emot det här, att vara i en ensemble och träffa publiken och få göra klassiska Hasseåtage-nummer. Jag är ingen sångare, men tror nog att jag sjunger ungefär lika bra som de gjorde.

Fakta Johan Glans Namn: Johan Glans.

Ålder: 47.

Bor: Stockholm.

Familj: Hustrun Sara Young, två barn, 10 och 13 år.

Aktuell: Med tv-serien ”Home invasion” på Viaplay. Läs mer

Johan Glans om…

… han är taggad inför nya James Bond-filmen ”No time to die”, med premiär 30 september:

– Oj, ja, den har ju varit uppskjuten sedan april, den ligger bara där och väntar. Trailern ser häftig ut. Och Daniel Craigs filmer, där har varannan varit bra och varannan dålig, nu är det dags för en bra avslutning. Sedan får gärna Henry Cavill ta över rollen.

… första frågan han tycker är besvärlig: Har du fått frågan om att spela Sunes pappa på film?

– Jag har fått rätt många förslag att spela klantiga pappor. Men sådana frågor, liksom… jag vill inte spoila, när andra har gjort rollen.

… andra frågan han tycker är besvärlig: Vad tyckte du om Soran Ismail-dokumentären?

– Jag såg första avsnittet och… nä, jag har verkligen inget att säga om det. Vi har umgåtts på turnéer, så visst är han en kompis, men på ett annat plan känner man ingen till hundra procent. Jag är glad jag slapp ta ställning till om att vara med i dokumentären eller inte.

… tredje frågan han tycker är besvärlig: Blir det någon comeback för ”Kvarteret Skatan”?

– Det kan det nog… nu ställer du en fråga jag inte får svara på… det vore kul och kanske rätt i tiden.

